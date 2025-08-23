Luisella Costamagna, dove la vedremo dopo l’addio a Tango: il futuro della giornalista

Ci sono certi volti che, anche quando non sono più in onda ogni settimana, restano comunque presenti nel panorama televisivo. Luisella Costamagna è sicuramente una di quelle figure che non passano inosservate. Giornalista schietta, determinata, con alle spalle un percorso che l’ha portata spesso sotto i riflettori — e non solo per il suo lavoro nei talk show.

Capita che alcuni personaggi riescano a tenere alta l’attenzione del pubblico anche quando non hanno progetti attivi in corso. È un po’ il caso di Luisella: quando sparisce momentaneamente dallo schermo, ci si chiede subito dove sia finita e cosa stia preparando. Segno che ha saputo costruirsi un seguito che la segue, ovunque vada.

Negli ultimi anni ha saputo sorprendere, cambiando anche registro. Ricordiamo tutti — beh, quasi tutti — la sua partecipazione a Ballando con le stelle, che ha vinto a sorpresa, e poi il ritorno al giornalismo con Tango, in seconda serata su Rai2. Insomma, una carriera fatta di scelte non banali, che l’hanno resa un punto fermo, ma mai scontato.

E ora? È proprio questa la domanda che si fanno in molti. Il panorama televisivo cambia in fretta, i palinsesti saltano, nuovi format prendono forma… E lei? C’è chi scommette su un suo ritorno imminente. Anzi, più che scommettere, c’è chi parla di trattative già in corso.

Una nuova proposta dietro l’angolo?

A far parlare, negli ultimi giorni, è stata un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo sulla rivista Oggi, e ripresa anche da lanostratv.it. Secondo quanto scritto dal giornalista, il programma Tango non tornerà per una terza edizione su Rai2. Decisione inattesa? Forse no, ma di certo ha lasciato un po’ d’amaro in bocca a chi apprezzava il suo stile diretto e senza fronzoli.

A quanto pare però, non resterà ferma ai box per molto. Sempre secondo Dandolo, Massimo Giletti avrebbe già messo gli occhi su di lei — ehm, in senso lavorativo, ovviamente — per inserirla nel cast fisso della sua nuova trasmissione, Lo stato delle cose, in onda su Rai3. Un progetto ambizioso, che potrebbe darle spazio per tornare al centro del dibattito.

Una coppia che potrebbe tornare a far parlare

E qui arriva la parte più interessante, quasi da soap. Perché, sempre secondo il settimanale Oggi, se Luisella dovesse davvero accettare, potrebbe trovarsi a lavorare di nuovo con una vecchia conoscenza: Michele Santoro. Già, proprio lui. I due, che hanno condiviso pagine importanti del giornalismo televisivo, potrebbero ritrovarsi insieme, stavolta sotto la regia di Giletti.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle voci — anche se piuttosto insistenti — ma pare che le trattative siano a buon punto. Un ritorno in scena per la Costamagna, quindi, è più che probabile. Resta da vedere se sarà proprio in questo nuovo spazio su Rai3, che a quanto pare sta cercando di costruire una squadra decisamente… esplosiva.