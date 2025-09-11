La coppia nata a Uomini e Donne sarebbe arrivata a un punto di rottura, l’ultima indiscrezione sull’ex tronista e l’ex corteggiatrice

“Lui l’ha lasciata, ecco perché”. Uomini e Donne, scoppiano Gianmarco e Cristina. I motivi

Sembrerebbe che la storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sia giunta al capolinea, è questa l’ultima indiscrezione che riguarda la coppia nata a Uomini e Donne. Dopo settimane in cui si sono susseguite voci di crisi e rottura, superate da riavvicinamenti e post di coppia, adesso pare proprio che i due ragazzi si siano lasciati.

L’ultimo post di coppia risale a tre settimane fa e, da quel momento, sia l’ex tronista che l’ex corteggiatrice hanno scelto la via del silenzio, o meglio, non hanno mai smentito o confermato voci di rotture ed eventuali riavvicinamenti. Per molti si tratterebbe di una strategia ben precisa per generare hype, ma adesso pare che Gianmarco avrebbe messo la parola fine alla storia con Cristina.

Cosa è successo tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

A raccontare cosa sarebbe accaduto tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stata Deianira Marzano, secondo cui sarebbe stato lui a prendere la decisione di mettere la parola fine alla storia con l’ex corteggiatrice.

L’esperta di gossip ha condiviso un messaggio ricevuto da un utente anonimo, che sostiene che tra Gianmarco e Cristina sarebbe finita: “Ciao Deia, ti confermo che Gianmarco e Cristina si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei“. La Marzano ha poi condiviso un altro messaggio, di una fonte che ha chiesto di restare anonima, che ha raccontato come la decisione di lui sarebbe dipesa dal fatto che la ragazza non piaceva alla madre e agli amici di Gianmarco.

Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che – al momento – non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Dopo un’estate trascorsa al centro del gossip, più volte sembrava che si fossero allontanati. Poi è sempre arrivata una foto di coppia che smentiva le voci, l’ultimo album risale a una vacanza trascorsa a Positano tre settimane fa, successivamente l’uno e sparito dai social dell’altra. Per questo motivo si sono diffuse nuovamente pettegolezzi su una presunta rottura, rottura che adesso la Marzano pare confermare.

In tanti si aspettano una comunicazione ufficiale da parte di uno dei diretti interessati, trattandosi di una coppia nata a Uomini e Donne, tanti followers vorrebbero un annuncio. Al momento, però, tutto sembra tacere, motivo per cui non si sa se la rottura potrebbe non essere definitiva e, dunque, non arriva alcuna comunicazione perché aspetterebbero entrambi di capire come stanno realmente le cose o se, come sostiene qualcuno, resterebbero in silenzio per alimentare l’attesa.

Per sapere cosa è davvero accaduto, bisognerà aspettare qualche altro segnale. Intanto Steri, com’era stato detto prima dell’estate, potrebbe aver iniziato il suo nuovo lavoro a Uomini e Donne. L’ex tronista, infatti, pare che sia diventato un hair stylist del programma.