Lucrezia Lante della Rovere: età, marito e figli, perché è finita con Barbareschi, studi, dove vive, la mamma Marina Ripa di Meana

Luca Barbereschi ha definito Lucrezia Lante della Rovere una delle migliori attrici italiane elogiando l’indiscutibile talento della figlia della contessa e produttrice Marina Ripa di Meana e dell’aristocratico Alessandro Lante della Rovere. Classe 1966, Lucrezia Lante della Rovere è un’attrice di cinema, teatro e televisione e ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando aveva solo 15 anni come modella. Avendo cominciato a lavorare molto giovane, è probabile che non abbia completato gli studi di cui si sa davvero poco.

Ben presto, però, il mondo del cinema si accorge di lei e Mario Monicelli la sceglie per farla recitare nel film Speriamo che sia femmina accanto a grandi nomi come Stefania Sandrelli, Catherine Deneuve, Giuliana De Sio e Liv Ullmann. E’ l’inizio di una carriera straordinaria per Lucrezia che, diventa ben presto una delle migliori interpreti italiane sia cinematografiche che teatrali. Con il tempo, poi, anche il mondo della fiction decide di affidarsi al suo talento facendo di lei una delle interpreti più amate dal pubblico del piccolo schermo.

Dividendosi tra cinema, teatro e televisione, nel 2012 decide di mettersi in gioco partecipando, come concorrente, a Ballando con le stelle. In coppia con Simone Di Pasquale sfoggia un ulteriore talento che, forse, lei stessa non sapeva di avere. Ballo dopo ballo, infatti, incanta per l’incredibile musicalità con cui si muove sulla pista.

Lucrezia Lante della Rovere e il rapporto con la madre Marina Ripa di Meana

Il rapporto tra Lucrezia Lante della Rovere e Marina Ripa di Meana è sempre stato molto conflittuale. Tra le due donne, nonostante le discussioni e vari alti e bassi, tuttavia, il legame è sempre stato molto profondo e ha accompagnato entrambe fino alla morte di Marina Ripa di Meana avvenuta nel 2018.

Parlando di lei ai microfoni di Belve, nella puntata in onda il 3 giugno 2025, l’attrice ha detto: «Non la giudicavo. La cosa per cui ci scontravamo molto è che non ero come lei. E lei mi attaccava perché in fondo voleva che fossi spregiudicata come lei, che facessi le cose che faceva lei».

Dirle addio, tuttavia, non è stato affatto facile per l’attrice che oggi continua a portare nel cuore il dolore della mamma da cui era profondamente diversa ma alla quale è sempre stata molto legata.

La vita privata di Lucrezia Lante della Rovere: Luca Barbareschi, le figli e i nipoti

La vita privata di Lucrezia Lante della Rovere che vive a Roma è stata un mix di emozioni. L’attrice diventa mamma quando aveva appena 21 anni delle gemelle Ludovica e Vittoria, frutto del suo amore con Giovanni Malagò con il quale è stata unita sentimentalmente 4 anni. Oggi, l’attrice è nonna di cinque nipoti. “Le mie figlie hanno due bellissime famiglie: una ha tre figli e l’altra due”, ha detto lei a Verissimo.

Tra le storie più importanti dell’attrice spicca quella con Luca Barbereschi. I due sono stati insieme per sette anni e, parlando della loro relazione, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, l’attore e regista ha detto: «Per Lucrezia ho abbandonato la famiglia. Quando poi lei mi ha lasciato credevo di morire dal dolore».

E sui motivi della rottura, durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve, l’attrice ha detto: «Ero affascinata da Luca. Poi c’erano le trasgressioni. Era una vita molto rock ‘n’ roll, ma quando è diventata troppo rock ‘n’ roll ho detto: si salvi chi può».