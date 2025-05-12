Lucrezia Lando, intervista: “Se Milly chiama, io rispondo. Lorenzo all’Isola? Piango ogni sera”. E su Amici di Maria De Filippi non si nasconde

Ballando con le Stelle è da sempre la sua famiglia. Lei è Lucrezia Lando, ex ballerina professionista del programma Rai, da anni tra i format di punta della rete. Un’esperienza – quella di Ballando – che le ha regalato il successo, la crescita e anche l’amore. In questa intervista a TvBlog, Lando ci racconta tutti i retroscena del programma, il sogno di fare tv e la nostalgia per il fidanzato Lorenzo Tano, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi. “Non svegliarsi e non addormentarsi con lui è tremendo” – ci confessa – “Ma sono fiera di quello che sta facendo“. E su Milly Carlucci dice: “Se chiama, io ci sono“.

Ha raggiunto il successo grazie a Ballando con le Stelle. C’è qualche aneddoto che vuole raccontarci sul backstage del programma? Com’è il clima tra concorrenti, maestri e giudici?

Io posso solo parlare meravigliosamente bene di Ballando con le Stelle. Sono entrata nel talent quando avevo solo 19 anni e sono stata accolta da una famiglia. Mi hanno sempre protetta, tutelata, aiutata e fatto sentire a casa. Quando i riflettori si spengono avviene una magia che è davvero speciale. Da piccolina immaginavo di salire sulla pista di Ballando e, quando ci sono riuscita, è stato davvero un sogno realizzato. Questa esperienza mi ha fatto restare umanamente sempre la stessa; ho conservato i miei valori, il mio punto di vista, il mio modo di pensare. Mi ha regalato molta più maturità, soprattutto per il fatto di essere distante da casa e di iniziare a lavorare in un ambiente più adulto. Sono quindi cresciuta a livello personale e, se sono quella che sono, è anche grazie a Ballando con le Stelle che mi ha formata.

Ad un certo punto ha scelto di lasciare il talent e di dedicarsi ad altri progetti. Decisione temporanea? Le piacerebbe tornare?

Arriva un momento nella propria vita in cui quello che senti ti arriva dall’interno. Sono state decisioni pensate, ho ragionato tantissimo, è stato difficile ma l’ho fatto in accordo con loro. Non ci siamo lasciati in modo brusco. Nella vita non si sa mai, io le porte le ho sempre lasciate aperte e sempre lo saranno.

Ho infatti dato sin da subito la mia disponibilità a tornare e, come credo in quel format, credo nei rapporti umani che si sono creati. Sarei insomma più che felice di partecipare nuovamente al programma. Si tratta d’altronde della pista più famosa d’Italia, dove nasce la magia e dove io ho incontrato l’amore. Come posso dire di no a un posto che mi ha dato tanto, anche a livello sentimentale!? Se Milly Carlucci chiama, io rispondo.

Durante la sua esperienza a Ballando, c’è stato un giudice che ha ritenuto non “giusto” nelle sue scelte? Come ha affrontato le critiche?

Sono una persona che riesce ad accettare le critiche, mi hanno sempre formata tantissimo. Mi ritengo in realtà molto fortunata perché nella vita di tutti i giorni ho un carattere deciso e “peperino“. Quando ero però davanti ai giudici, il rispetto per loro era altissimo perché quello era il loro ruolo e non ero io ad essere attaccata ma il mio Vip. Se questo accadeva, voleva dire che avevo sbagliato qualcosa e che dovevo metterci più impegno. Negli anni mi hanno fatto delle critiche costruttive, che mi hanno aiutata a lavorare meglio e crescere come persona, perché anche nella vita di tutti i giorni sarebbe una noia essere sempre la stessa.

Se ricevesse invece una proposta da Maria De Filippi per entrare nella squadra di Amici come ballerina professionista, accetterebbe? Passerebbe al palinsesto Mediaset per una nuova esperienza?

Se devo essere sincera, credo di essere pronta ad essere insegnante, più che ballerina professionista. Lo sono stata per tanti anni, e oggi credo di essere molto vicina ai ragazzi giovani – anagraficamente parlando – ma di avere comunque la maturità di una docente. Vorrei essere colei che dà consigli per arrivare a diventare una brava insegnante oppure una ballerina. Mi piacerebbe aiutare i ragazzi che hanno un sogno e che sono alla ricerca di un posto in cui dimostrarlo, senza mai cambiare quella che è la loro essenza.

Il suo fidanzato Lorenzo Tano ha iniziato la sua avventura a L’Isola dei Famosi. Come ha preso questa notizia? Quali sono le sue aspettative?

È assolutamente un “pazzo“. Lui è molto pacato, riservato e timido davanti alle telecamere, ma lì è in un acquario di squali in cui ha voluto gettarsi come non mai. Ha un carattere adrenalinico e, questa sua voglia di mettersi in gioco e di sfidare sé stesso, è ammirevole e io sono fiera di lui per questa scelta. Sono comunque legatissima a Lorenzo e la mancanza la sento tutti i giorni. Ogni sera, prima di andare a letto, mi faccio un piantino: non svegliarmi e non addormentarmi con lui è tremendo. C’è da dire però che lui non sta vivendo questa esperienza con l’idea che sia un reality o un lavoro, ma più come se fosse un’avventura.

Qualche giorno fa c’è stata la prima puntata ed è al momento tutto troppo prematuro. Vorrei che riuscisse ad emergere per quello che è, perché di persone così – soprattutto nel mondo della tv – non ce ne sono. Sono poche e oggi non fanno più tv. Mi auguro quindi che lui possa dimostrare a tutti la bellissima persona che è. Lì non hanno cibo, non dorme, c’è tantissimo Sole. Si è lanciato in un’esperienza estrema ma, essendo adrenalinico e spericolato, l’ho assecondato. Ieri sono riuscita a parlargli e gli ho strappato un sorriso. Spero di riuscire a fortificarlo.

Le piacerebbe partecipare anche lei al reality?

Io ho molto da dire e voglio tanto far sentire la mia voce. In realtà mi stuzzica molto Tale e Quale Show: mi vergogno molto a cantare in pubblico, lo faccio solo in macchina con Lorenzo e lui dice sempre che dovrei studiare canto. Essendo anche io un po’ spericolata, vorrei anche partecipare a Pechino Express, magari in coppia con Lorenzo. La gente potrebbe così capire che noi due non siamo come sembra: siamo complici, ci divertiamo, non ci prendiamo mai troppo sul serio, e questo aspetto è vincente nella nostra vita relazionale ed è anche di esempio nelle relazioni dei giovani.

Ha mai pensato di dedicarsi ad altri ruoli nel mondo dello spettacolo, come la conduzione o la recitazione? Ci sono sviluppi in questo senso?

Io ho avuto la possibilità di fare l’opinionista ne La Volta Buona di Caterina Balivo. A me piace parlare e raccontare la mia versione delle cose. Il mio piccolo grande sogno è in realtà ambire alla conduzione; il fatto di aver avuto la possibilità di lavorare con una rubrica basata sull’alimentazione, a Unomattina Estate su Rai 1. Vorrei fare la gavetta per poter un giorno entrare nelle case degli italiani, proprio come faceva Raffaella Carrà. So che questa opportunità non è facile, ma se potessi regalare dieci minuti della mia vita a una persona a casa che guarda la tv e che quando mi vede è felice, sarei più che orgogliosa.

Com’è la sua vita dopo Ballando con le Stelle? Quali sono i suoi progetti presenti e futuri?

La mia vita è stata completamente diversa. Mi sono trasferita in Ungheria e, grazie a Lorenzo e a questa mia voglia di trovare una svolta per i ballerini, ho inventato la piattaforma di ballo Digidance. L’idea è quella di dare un lavoro stabile ai professionisti, garantendo loro delle entrate fisse, ma soprattutto dare la possibilità alle persone che vogliono approcciarsi al ballo, di avere uno spazio con più di 20 stili. Possono quindi usufruire di un servizio che, nella vita quotidiana, sarebbe impossibile da ricevere. Questa piattaforma non vuole uccidere le scuole di danza, ma è una collaborazione che stiamo facendo con il ballo, per offrire alle persone di piccoli paesini di poter avere delle opportunità che non hanno. Vorrei dare la possibilità ai ragazzi di emergere, di farsi notare e di dare valore al proprio talento.