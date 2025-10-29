Luciana Littizzetto, da Avanzi a Mai Dire Gol fino a Che Tempo Che Fa: 61 anni di risate, emozioni e stravaganza in tv

Ci fanno compagnia, certe lettere d’amore, parole che restano con noi. Questo è l’incipit di una delle canzoni più famose del panorama musicale italiano. La canta Fiorella Mannoia, per tutti. Poi c’è una minoranza, sempre più in espansione, che la stessa canzone se la ricorda con Luciana Littizzetto al microfono che intona quelle note vestita da sposa. Accompagnata, peraltro, da un gruppo musicale che ha fatto anche la storia del cinema italiano pur rimanendo di nicchia: Mariano e i Belli Dentro.

Il contesto, che rende unica tale performance, è il celebre film di Aldo, Giovanni e Giacomo Tre Uomini e Una Gamba. Correva l’anno 1997. Per Luciana Littizzetto era la seconda apparizione cinematografica, la prima era stata con Davide Ferrario in Tutti Giù Per Terra al cospetto, fra gli altri, di un giovanissimo Valerio Mastandrea.

Luciana Littizzetto, i mille volti dell’attrice

Quello che i film non dicono, restando in tema di citazioni, è che Luciana Littizzetto prima di arrivare al cinema è una presenza televisiva in grado di cambiare il piccolo schermo. Le lettere d’amore, oggi, lei le scrive. Non solo a possibili spasimanti ma anche e soprattutto a leader politici, attivisti e personalità del mondo dello spettacolo. La possibilità gliela dà Fabio Fazio che l’ha voluta (e continua a volerla) al suo fianco nel corso di Che Tempo Che Fa. Nota trasmissione televisiva passata un po’ per tutte le reti Rai, fino al recente approdo sul Nove.

La linea comica (con qualche riflessione) è la comfort zone di Luciana Littizzetto: una strada che si è costruita con merito e sacrifici, a partire da quando nel 1984 si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Cinque anni dopo si laurea in Lettere presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Torino.

Da Avanzi a Mai Dire Gol

Nel 1990, fresca di riconoscimento universitario, frequenta la Scuola di Recitazione dell’Istituto D’Arte e Spettacolo al Circolo Davelli di Moncalieri. Anni importanti che la forgiano e la mettono in contatto con altri comici e colleghi illustri che ancora non sapevano di fare la storia moderna del genere più apprezzato, ma anche maggiormente complicato della recitazione. Far ridere la gente è un privilegio, ma anche una grossa responsabilità: un’arma a doppio taglio che prevede applausi, ma anche qualche fischio.

Luciana Littizzetto mette in conto tutto, sin dai suoi primi sketch e monologhi di cabaret: scrive, pensa, recita parti che sente sue e stravolge ogni tipo di schema. La ribalta arriva con Avanzi, un primo gradino nella televisione italiana. Poi ci sono esempi come Su La Testa! Celito Lindo e Letti Gemelli. Arriva TV Cumprà, poi Zelig nel ’97. La popolarità vera, quella che le consente di essere ancor più conosciuta e diventare un simbolo della comicità italiana, con Mai Dire Gol.

Festival di Sanremo e Che Tempo Che Fa

Dal ’97 al 2000 con la Gialappa’s Band è un’Università aggiuntiva: si diverte, studia nuovi personaggi e mette a punto maschere diventate intramontabili. Da Sabri a Nives fino a una versione sempre più irriverente di Lolita. Una fan leggermente insistente, per usare un eufemismo, che tallona i suoi idoli nella maniera più improbabile. I siparietti più celebri in tal senso sono con Roberto Mancini, quando era ancora un calciatore della Sampdoria, e Michael Schumacher. Il pilota, giovanissimo e in piena ascesa con la Ferrari, si è prestato al gioco con la Gialappa’s Band in un programma destinato a rimanere negli annali.

Luciana Littizzetto, poi, ha fatto anche il Maurizio Costanzo Show. Due Festival di Sanremo (2013, 2014), Quelli Che Il Calcio, Stasera Casa Mika, Le Iene e Quello Che Non Ho. Oltre ai più recenti Dinner Club e Tu Sì Que Vales in veste di giudice. La vera e propria epopea, però, è al fianco di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il contesto che le ha permesso di togliersi esclusivamente l’etichetta di comica, per arrivare, con garbo e interesse, a quella di intellettuale pungente. Le sue letterine, fra le altre cose, sono la ciliegina su una carriera ancora da vivere e approfondire.

Tu Sì Que Vales e le nuove sfide professionali

Una donna, Luciana Littizzetto, che ha fatto televisivamente qualsiasi cosa e al cinema (nelle apparizioni concesse) non si è risparmiata. Scherzando ha dichiarato: “Sono brava a sbagliare i provini, soprattutto sul grande schermo”, ma di prove (ben più importanti) ne ha avute. Tutte superate con successo. Ora, con 61 anni compiuti e ancora tante sfide da affrontare, può guardare la vita lavorativa con serenità e consapevolezza. Il viaggio sul piccolo schermo non è ancora finito, ma di cartoline da ammirare – per sottolineare il percorso fatto – ce ne sono già tante.