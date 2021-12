Lucia Goracci verso la seconda serata del lunedì di Rai1

Nei giorni scorsi è stata protagonista di un episodio molto brutto in Romania. Stiamo parlando della giornalista del Tg1 che era a Bucarest per un servizio sul Coronvirus. In quella occasione Lucia Goracci è stata aggredita e minacciata da una senatrice No vax di estrema destra, una situazione da incubo raccontata dalla stessa inviata del Tg1 durante un servizio mandato in onda dal telegiornale diretto da Monica Maggioni.

Parliamo di Lucia Goracci in questo post perchè stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, l’inviata del Tg1 dovrebbe prendere il posto proprio di Monica Maggioni nella seconda serata del lunedì della prima rete della televisione di Stato. Sarebbe infatti in cantiere per il 2022 un nuovo programma di approfondimento informativo che dovrebbe essere affidato proprio a Lucia Goracci.

I contorni di questa nuova trasmissione giornalistica, che a lunga gittata entrerà a far parte del dipartimento di approfondimenti informativi diretto da Mario Orfeo, ancora non sono noti e sono attualmente allo studio ma, conoscendo la Goracci, è facile immaginare che il programma non vivrà, almeno solo esclusivamente, dei toni da talk show tipici per esempio di programmi quali Carta bianca, ma farà della sua spina dorsale inchieste giornalistiche esterne tipiche di quel giornalismo sul campo di Lucia Goracci.

L’appuntamento con questo nuovissimo spazio informativo del lunedì sarebbe previsto ad inizio 2022, appunto nella seconda serata del primo giorno della settimana, appoggiato sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, al posto delle Sette storie di Monica Maggioni, ora approdata alla guida del primo telegiornale italiano.