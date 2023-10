Lui è stato uno dei volti storici di Rai1. Ha condotto Linea verde, Verde mattina e poi La vecchia fattoria. Quest’ultimo è stato uno dei titoli più fortunati del mattino di Rai1 fra gli anni novanta e l’inizio del duemila. Luca Sardella si è sempre occupato di temi legati al mondo dell’ambiente, spiegando al grande pubblico televisivo, in maniera semplice e diretta, tutto ciò che riguarda le piante ed i fiori. Lo ha sempre fatto da esperto qual è, ma sempre in una maniera che il telespettatore potesse capire.

Il pubblico lo ha sempre premiato negli ascolti, tanto che da alcuni anni Antonio Ricci lo ha reclutato per la sua Striscia la notizia, dove ha una rubrica settimanale nella giornata del sabato. Il suo impegno con Mediaset non si è limitato solo a Canale 5, ma ha condotto anche dei programmi su Rete 4, ovvero Parola di pollice verde e Sempre verde. Ha lavorato anche su La7 dove ha condotto Il pollice verde sono io.

Ora è arrivato il momento di tornare a casa, specificatamente su Rai1. Luca Sardella infatti, insieme alla figliola Daniela, condurrà a partire da giovedì 19 ottobre una nuova rubrica all’interno del varietà La volta buona. La rubrica dovrebbe chiamarsi “Il giardino di Luca Sardella” e tratterà, come da titolo, temi riguardanti il giardinaggio, l’orto e tutto quanto attiene al mondo del verde domestico.

Questo impegno settimanale in Rai di Luca Sardella si integrerà con la sua rubrica del sabato sera all’interno di Striscia la notizia e chissà che non possa essere, nell’anno nuovo, un buon viatico per un impegno più cospicuo di Sardella in Rai. Perchè no, un appuntamento quotidiano alle 14 su Rai1 che faccia da traino a La volta buona. Ma su questo ci sarà tempo di parlarne. Adesso per Luca Sardella c’è l’impegno con il giovedì all’interno de La volta buona e poi quello della puntata del sabato sera di Striscia la notizia, immancabile. Abbiamo voluto parlare direttamente con lui di questo suo nuovo impegno televisivo, che coincide con il ritorno su Rai1.

Luca Sardella a TvBlog, l’intervista sul suo ritorno in Rai

Come sarà questo ritorno a casa su Rai1?

Sarà molto emozionante per me. La Rai è casa mia. Avremo tanti ospiti con i quali parleremo di piante, insetti, energia, biodiversità e sveleremo preziosi consigli per affrontare al meglio la transizione ecologica, traendo anche spunto dal nostro libro “Una pianta per amica” edito da Rai libri.

Nello specifico di cosa parlerete in questo nuovo appuntamento su Rai1?

Si affronteranno temi e problematiche di attualità che riguardano l’ambiente dando un taglio pratico alla rubrica in modo da divulgare le nuove tecniche d’irrigazione per il risparmio idrico e del florovivaismo. La cura delle piante con i prodotti naturali, la gestione degli scarti alimentari attraverso le concimazioni in un’ottica di economia circolare e sostenibile.

A proposito del tuo nuovo libro, abbiamo letto che lo hai presentato alla Camera dei deputati

Si, è proprio così. Un grande onore. Alla presentazione del libro presso la sala Matteotti, alla Camera dei Deputati il 5 ottobre, è intervenuto anche Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. In quell’importante occasione è stato ribadita l’importanza sul rispetto per l’ambiente ed alla consapevolezza di quel che per noi rappresenta. E’ importante che si venga sensibilizzati ed orientati sin dalla più tenera età, tramite un piano che immetta stabilmente l’educazione alimentare negli ambiti di formazione.

Parliamo del tuo ritorno in Rai, un po’ un ritorno a casa. Cosa pensi della Rai di oggi ?

Cosa penso della Rai? Beh io sono nato artisticamente in questa azienda e devo molto a Michele Guardì che per me, insieme a Pippo Baudo, sono stati i miei grandi maestri. Poi in Rai ho il mio caro amico Fiorello, artista unico ed insostituibile, con il quale quest’anno sono riuscito ad andare persino all’incoronazione di Re Carlo grazie alla famigerata “Fejolla”.

Mediaset però ti ha accolto da subito come un amico

Mediaset è la mia seconda casa. Piersilvio è un grande manager, attento alla qualità ed ai risultati, oltre ad essere una bella persona. Mi ha accolto, dando la possibilità a me ed a mia figlia Daniela, di realizzare per sette anni un nostro programma “Sempre Verde” in onda ogni sabato in una fascia oraria difficilissima (dalle 13 alle 14 circa, contro tutti i tg) su Rete 4, riscuotendo un grande successo in termini di audience. Ma Mediaset per me è anche e soprattutto Antonio Ricci, un vero genio della televisione.

Ti manca La vecchia fattoria? Forse il tuo programma di maggior successo

Quando facevo su Rai1 “ La Vecchia Fattoria”, fui il primo in assoluto in Italia a portare in Tv la scuola di cucina ed il corretto utilizzo e scelta dei prodotti agroalimentari, toccando i temi del benessere e della salute legati all’ alimentazione. Il programma era talmente seguito da totalizzare di media il 30% di share. Antonio Ricci, durante un’ intervista disse che tra i suoi programmi preferiti oltre al Tg c’era “La vecchia Fattoria”. All’epoca non conoscevo Ricci personalmente, ma rimasi profondamente onorato da questa sua dichiarazione e cercai di mettermi in contatto con lui. Da quel momento, ci lega un rapporto di stima e profonda amicizia, tant’è vero che negli anni pur avendo continuato a lavorare in Rai, Striscia La Notizia non l’ho mai lasciata.

La musica, tuo antico amore, cosa sta bollendo in pentola su questo versante ?

In questo periodo sto terminando i brani del mio nuovo Cd. Ho avuto la possibilità di collaborare con il grande Mogol e l’altrettanto talentuoso Cheope che hanno saputo interpretare nell’intimo le mie emozioni, realizzando dei brani davvero stupendi. Ho anche scritto una canzone in onore di Paulo Dybala, un campione assoluto che prescinde da qualsivoglia fede calcistica.

Appuntamento dunque con il giardino di Luca Sardella, all’interno de La volta buona di giovedì prossimo 19 ottobre 2023 su Rai1.