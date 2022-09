Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7

Luca Salatino è un nuovo concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

Reality Show Grande Fratello VIP 7, il cast è stato svelato e l'effetto 'top secret' svanisce

E’ nato a Roma il 5 febbraio 1992 sotto il segno dell’Acquario. Ha 29 anni.

Travolgente, spontaneo, verace, Luca Salatino è pronto a mostrarsi senza filtri e a portare una ventata di allegria in Casa.

Conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, l’inarrestabile Luca si divide tra la televisione, la boxe e la cucina.

La cucina è una grande arma di esecuzione.

A 19 anni attraversa un periodo difficile che supera grazie al suo amore per i fornelli. Questa passione si trasforma presto in un lavoro che gli regala in poco tempo enormi soddisfazioni: secondo il Gambero Rosso, è uno dei cinque migliori chef di carbonara di Roma.

Attualmente è fidanzato con Soraia Allam Ceruti, incontrata proprio nel noto dating show di Canale 5. Vivono la loro relazione a distanza: lui a Roma, lei a Como ma la convivenza è l’obiettivo che vogliono raggiungere.

Guardare e non toccare come in vetrina. Soraia, ti amo. Stai tranquilla. Vengo da una famiglia molto umile, sono cresciuto sul muretto in periferia. Ti può insegnare tanto ma anche togliere tanto. La palestra ed il pugilato ti tolgono dalla strada. La battaglia più difficile è vincere quella con se stessa.

Qui, il video di presentazione.