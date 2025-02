Luca Ravenna: chi è il ‘corista’ di Willie Peyote a Sanremo 2025

Durante la prima serata di ‘Sanremo 2025‘, Willie Peyote sul palco dell’Ariston, in occasione della sua performance sul brano ‘Grazie ma no grazie’, è stato accompagnato da un corista d’eccezione. La chiave del brano del rapper e cantautore torinese è l’ironia, con cui affrontare – come racconta lo stesso Willie Peyote – le piccole prove che ogni giorno ci si presentano tra opinioni non richieste, meme viventi e tormentoni stantii”. Ma non solo: anche stasera sul palco una sorpresa che ha divertito il pubblico in sala e a casa. Luca Ravenna, stand up comedian con numeri da record e amico di Willie Peyote, si è intrufolato tra i coristi dell’orchestra durante la performance di “Grazie ma no grazie” per una velocissima apparizione. Un battito di ciglia, una gag situazionista, un solo attimo che spariglia le carte con una nota comica a colorare la performance di Willie Peyote.

Luca Ravenna, attore, comico è uno tra i più affermati stand-up comedian italiani.

“Come dicevo qui sopra, mi chiamo Luca Ravenna, sono nato a Milano nel 1987. Mi piace giocare male a tennis, fumare sigarette e sono appassionato di colazioni al bar e panini. Per approfondire la mia biografia e il mio pensiero t’invito a leggere le risorse che ho raccolto per te dalle varie biblioteche top class in giro per il globo ( Alessandria, Padova, Cambridge, ecc)” dice di sé nella sua biografia ufficiale.

E’ nato nel 1987. Ha, quindi, 37 anni. E’ milanese ma romano d’azione dal 2006 per seguire le lezioni al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ravenna ha esordito con i The Pills prima di approdare a Comedy Central.

“Sicuramente l’incomunicabilità padre-figlio, che racconto in chiave ironica. L’unico nucleo sociale in cui ci riconosciamo davvero è la famiglia. Usciamo da quella di origine e puntiamo ad averne un’altra. Le battaglie odierne hanno sempre al centro la famiglia. Nel prossimo spettacolo prenderò di mira i turisti mordi & fuggi che stanno cannibalizzando le città d’arte. Racconterò la loro real italian experience. Con molte frecciate velenose contro gli affitti selvaggi” ha svelato Ravenna, in un’intervista datata 2023 rilasciata a ‘L’Espresso’, per parlare dei temi affrontati nei suoi monologhi.