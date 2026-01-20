Luca e la zampogna sfidano il dottore di Affari tuoi: quanto hanno vinto stasera 20 gennaio 2026

Affari tuoi non si ferma e torna in onda anche oggi, 20 gennaio, con una nuova partita che vede Luca del Molise che lavora nel settore delle rinnovabili ma è anche un musicista, sfida il dottore. Accompagnato dalla zampogna e dalla compagna Federica che è, a sua volta, una musicista, Luca prova a sbancare il programma Rai.

La fortuna è dalla sua parte: il concorrente, infatti, si regala un finale da sogno con tutti pacchi rossi che mettono in difficoltà il dottore. “Un bellissimo finale, lo auguro a tutti loro”, dice Luca riferendosi agli altri concorrenti e tornando a casa con qualcosa tra le mani.

La partita di Luca: cos’è successo ad Affari tuoi

La partita di Luca non comincia benissimo con l’apertura dei pacchi da 20mila, 50mila e 200mila euro ma fortunatamente riesce a correggere il tiro con i successivi tre pacchi che contengono 100 euro, il pacco nero che stasera conteneva 20mila euro, 10 euro. Il dottore apre le telefonate offrendo 30 mila euro.

Luca rifiuta e trita offerta aprendo altri tre pacchi che contengono 15 mila euro, 20 euro, 500 euro. Il dottore fa una nuova offerta che sale a 35 mila euro ma anche stavolta il concorrente rifiuta. Con i pacchi successivi, Luca saluta 75 mila euro, 200 euro e 1 euro. Il dottore offre ancora 35 mila euro non convincendo il concorrente ad accettare. Con un solo tiro va via il pacco contenente Gennarino portando il dottore ad offrire un assegno da 40mila euro che viene immediatamente tritato con la partita che continua con l’apertura del pacco che contiene 50 euro.

Il dottore richiama ma stavolta non fa nessuna offerta proponendo, invece, il cambio che il concorrente molisano rifiuta dovendo aprire un solo pacco con cui va via lo zero. Per i due tiri successivi, il dottore offre ancora il cambio ma Luca rifiuta eliminando l’ultimo pacco blu e il pacco da 10mila euro.

L’offerta del dottore è davvero importante: per mettere fine alla partita, infatti, il dottore mette nelle mani di Luca un assegno da 75mila euro. D’accordo con la compagna, Luca decide di giocare tritando l’assegno arrivando in finale con il pacco da 30mila e quello da 100mila euro dopo aver salutato quello da 300mila euro. L’ultima offerta del dottore ammonta a 65mila euro ma il concorrente deve conquistarla con le carte: Luca pesca la carta offerta ritrovandosi tra le mani l’assegno e dopo una lunga riflessione Luca accetta tornando a casa con 65mila euro e scoprendo di aver inizialmente pescato il pacco da