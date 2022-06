LOVE MI: i conduttori ed il cast del concerto benefico di Fedez con J-Ax in onda su Italia 1

Sarà trasmesso, martedì 28 giugno, a partire dalle ore 19, su Italia 1, ‘LOVE MI’, il concerto benefico organizzato da Fedez, in diretta dal Duomo di Milano, a scopo benefico in favore di TOG – TOGETHER TO GO (onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse). A condividere il palco con il cantautore anche J-Ax con cui c’è stato un recente riavvicinamento personale ed artistico.

La serata evento sarà presentata da Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, con Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator (3.8 milioni su TikTok, 1.1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). L’amatissimo youtuber sarà l’inviato speciale dietro le quinte e tra il pubblico. Dalle 18 sarà anche in diretta su Mediaset Infinity per seguire la prima parte del concerto.

Il cast di LOVE MI

Ariete, Beba, Cara, Dargen D’Amico, Fedez, Frada, Ghali, J-AX, Miles, MYDRAMA, M¥SS KETA, Nitro, Paky, PAULO, Rhove, Rosa Chemical, Rose Villain, Mara Sattei, Shiva, Tananai, Tedua sono gli ospiti d’eccezione della manifestazione.

I fondi raccolti grazie al numero solidale 45595 saranno donati dalla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – TOGETHER TO GO, Onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale).

LOVE MI è un evento di Milano è Viva, progetto promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo. L’organizzazione di LOVE MI è curata da DOOM ENTERTAINMENT e la parte di produzione da VIVO CONCERTI.