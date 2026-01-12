Louis Thomas, chi è il figlio 18enne di Buffon e Seredova, giovane calciatore

Alena Seredova e Gigi Buffon, per anni, hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello show businness. Oltre che con il matrimonio, la Seredova e Buffon hanno coronato il loro amore con la nascita di due figli, Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Dopo la fine del matrimonio, entrambi hanno voltato pagina sposando altre persone: la Seredova ha sposato Alessandro Nasi con cui ha avuto una bambina nata nel 2020 mentre Gigi Buffon ha sposato Ilaria D’Amico con cui ha avuto un figlio nato nel 2016.

Dopo la fine del matrimonio, la Seredova e Buffon hanno cercato di far crescere i figli in un ambiente sereno e, negli scorsi giorni, in casa Seredova, è stato un giorno importante perché il primogenito Louis Thomas ha compiuto 18 anni. Alena ha così pubblicato una serie di foto mostrando alcuni dei momenti vissuti il giorno del compleanno del suo primo figlio.

Tutto su Louis Thomas, il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova

Louis Thomas è il primogenito di Alena Seredova e Gigi Buffon, ha 18 anni e come papà Gigi ha scelto di diventare un calciatore. Louis Thomas, infatti, è un attaccante del Pisa e per inseguire il suo sogno ha dovuto lasciare casa molto presto come ha raccontato la stessa Alena Seredova in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Secolo XIX.

“Aveva 15 anni, sono due anni che siamo lontani. E se ne parlo sento una stretta forte di nostalgia. Piango ancora ogni volta che riparte. Quando i miei ragazzi erano bambini li ho sempre portati con me. Man mano che diventavano grandi però mi sono ricordata della libertà che mi diedero i miei genitori per farmi inseguire i miei sogni”, le parole della Seredova.

Louis Thomas ha un profilo Instagram con il nome “louisbuffon9” ed è seguito da più di 48mila followers dove pubblica soprattutto foto della sua attività calcistica. Discreto e riservato, non ama parlare di sé e dei suoi genitori famosi e della sua vita privata non si sa assolutamente nulla.

Legatissimo al fratello e alla sorella, viene spesso raggiunto da mamma Alena che segue con molto interesse tutte le sue vicende sportive. Sulla scelta del figlio di seguire le sue orme, anche se in un ruolo diverso, Gigi Buffon in una puntata di This is me, il programma di canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha dichiarato: “Lì è stato bravo lui. Lui si è sempre rifiutato di giocare come portiere e ha sempre detto di voler fare l’attaccante”.