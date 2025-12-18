Losanna–Fiorentina: perché è una notte da dentro o fuori per evitare gli spareggi

Una Fiorentina in crisi in campionato e ultima in classifica, contestatissima, prova a “congelare” per una sera la crisi e a rifugiarsi nell’Europa che fin qui le ha dato l’unico ossigeno. Questa sera alle 21.00, a Losanna si gioca l’ultima gara della fase campionato di Conference League: novanta minuti che possono diventare un salvagente psicologico o, al contrario, un altro peso da portarsi dietro.

Conference League, Losanna-Fiorentina

I Viola arrivano a quota 9 punti dopo cinque partite e si trovano nel gruppo folto che galleggia tra il sogno ottavi e la trappola degli spareggi. Il Losanna è a 8: per gli svizzeri è una serata da “tutto aperto”, perché anche loro sono ancora in corsa per restare nel torneo, ma con margini più sottili. Dentro questo equilibrio, la Fiorentina non può permettersi di giocare con l’ansia di fare calcoli: l’unica strada davvero “pulita” è una prestazione che metta ordine, ritmo e lucidità.

Come passa la Fiorentina

La Conference League, a differenza di Champions ed Europa League, chiude la fase campionato con 6 giornate. Il meccanismo però è lo stesso: le prime 8 della classifica accedono direttamente agli ottavi, mentre le squadre dalla 9ª alla 16ª devono passare dagli spareggi. Questo dettaglio cambia completamente il senso della serata: non si tratta soltanto di qualificarsi, ma di capire “come” qualificarsi.

E qui sta il punto per la Fiorentina: a 90 minuti dal traguardo i viola sono fuori dalla top 8. Un pareggio, con una graduatoria cortissima e tante concorrenti a ridosso, viene descritto come insufficiente per evitare gli spareggi: per puntare agli ottavi, la vittoria diventa l’obiettivo minimo e, in pratica, l’unico risultato che consente di non guardare gli altri campi con il fiato corto.

Losanna–Fiorentina: contesto, chiavi tattiche e cosa aspettarsi

Il Losanna arriva con un trend che racconta una squadra compatta e poco spettacolare nell’ultimo periodo: tre 0-0 consecutivi tra coppa e campionato, prima del KO esterno dell’ultimo turno contro l’Yverdon. La sensazione è che voglia abbassare il ritmo, spezzare il gioco e trascinare la partita su episodi e palle sporche. Per la Fiorentina, in questa cornice, la sfida diventa di gestione: non farsi innervosire, evitare di scoprire troppo presto le spalle e, soprattutto, non concedere transizioni facili.

I temi tattici del match

Vanoli, secondo le indicazioni delle formazioni possibili, sembra orientato a ruotare qualcosa: si va verso Martinelli tra i pali al posto di De Gea, scelta che ha anche il senso di alleggerire pressione e responsabilità dopo un momento non semplice. Davanti, l’idea è di dare minuti e centralità a una coppia esperta come Dzeko–Piccoli, con Kean e Gudmundsson destinati al riposo: un segnale chiaro, quasi da “partita di controllo”, in cui la Fiorentina prova a fare la Fiorentina senza farsi travolgere dall’ansia.

Sul piano tattico, l’incastro è intrigante: Losanna 4-3-1-2, Fiorentina 3-5-2. La Viola, con cinque uomini a centrocampo, può provare a schiacciare gli svizzeri sulle corsie e portare tanti palloni in zona di rifinitura, ma deve stare attenta al trequartista (Butler-Oyedeji) e alle due punte, perché il 4-3-1-2 vive di combinazioni strette e di secondi palloni. Se la Fiorentina riesce a vincere le duelle centrali e a muovere il pallone con pazienza, può far saltare le marcature e aprire spazi per gli inserimenti delle mezzali.

Probabili formazioni

Losanna (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Poati; Sigua, Roche, Custodio; Butler-Oyedeji; Bair, Ajdini. Allenatore: Zeidler.

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

Arbitro

Squadra arbitrale interamente belga: Dirige l’incontro Lothar D’hondt coadiuvato sulle linee laterali da Roman Devillers e Nico Claes. Quarto Uomo Wes De CRemer, VAR Jan Boterberg, AVAR Bert Put

Dove vederla

Losanna–Fiorentina non è prevista in chiaro. Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Streaming su NOW e Sky Go.