Lorella Cuccarini vestita cosi al matrimonio della nipote: le foto e l’abito da sogno

Lorella Cuccarini ha partecipato alle nozze di sua nipote Carola, e a catturare l’attenzione è stato il bellissimo outfit.

Lorella Cuccarini era bellissima al matrimonio della nipote Carola, a cui è legatissima e che ha pronunciato il fatidico sì dinnanzi a un bellissimo panorama. Le nozze sono infatti state celebrate nel Castello Orsini Odescalchi di Bracciano e le foto hanno subito catturato l’attenzione dei fan. A divulgarle è stata in primis proprio la conduttrice, che è ormai un punto di riferimento per molti ragazzi della scuola di Amici.

Carola Cuccarini si è sposata: le foto

La showgirl ha sempre dimostrato, in tutti questi anni, di tenere molto alla sua famiglia. Mamma di 4 figli, lei e il marito Silvio Testi stanno insieme da sempre e la loro storia d’amore è sicuramente una delle più durature del mondo dello spettacolo. Lo stesso tipo amore l’ha ora augurato alla nipote Carola, figlia di suo fratello, che ha incontrato il compagno della sua vita e che con lui ha giurato amore eterno. Si è così susseguito un carosello di foto pubblicate dalla Cuccarini, che ha condiviso con i followers i momenti di quella giornata così speciale.

“Carola e Fabrizio, spero possiate guardarvi ogni giorno con gli occhi di oggi, pieni di gioia, amore e fiducia nel futuro” – ha scritto lei sulla didascalia del post – “Vi auguro una vita insieme ricca di momenti autentici, mani intrecciate nelle difficoltà e sorrisi condivisi nella felicità. Per noi rimarrà una giornata indimenticabile. PS: (Carola, io ti ricordo ancora come nell’ultima foto)“. Momenti bellissimi, quelli vissuti dalla famiglia Cuccarini, e che sono stati divulgati sul web catturando l’attenzione del pubblico.

L’outfit di Lorella Cuccarini

Per l’occasione, l’insegnante di canto della scuola di Amici ha optato per un look che rispecchia appieno il suo modo di essere. Lorella ha infatti indossato un tailleur elegantissimo color fucsia con contrasto rosa chiaro, e con dettagli molto chic. Il tutto è stato abbinato a una maglia che riprende la stessa tonalità del completo.

Capelli mossi e sorriso invidiabile, per la Cuccarini, che negli anni ha sempre dimostrato di essere perfettamente all’altezza del ruolo che occupa in tv. Ballerina, cantante, attrice e showgirl, la sua è un’arte a 360° e, nonostante siano trascorsi anni dal suo primo debutto, in lei non è cambiato nulla, nemmeno la sua voglia di sognare e di sperimentare sempre esperienze nuove.