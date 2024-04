Lorella Cuccarini torna in Rai (per una settimana): ecco in quali programmi e perché

Lorella Cuccarini sta per tornare in Rai. Almeno per una settimana. E il Festival di Sanremo, questa volta, non c’entra. TvBlog è in grado di anticipare che la popolare showgirl parteciperà alla puntata di lunedì 22 aprile 2024 di È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda nel mezzogiorno di Rai1. Mercoledì 24 per la coach di Amici di Maria De Filippi (il serale prosegue il sabato in prima serata su Canale 5) sarà la volta di un’altra ospitata, stavolta a Unomattina, sempre sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Venerdì 26 aprile il gran finale, con Lorella Cuccarini che farà visita a La volta buona di Caterina Balivo, proposto tutti i pomeriggi su Rai1.

Perché Lorella Cuccarini sarà su Rai1 la prossima settimana?

Il motivo del tour Rai di Lorella Cuccarini, ormai dal 2020 tornata ad essere volto di punta di casa Mediaset, è nobile: la conduttrice, infatti, lancerà sulle reti di Viale Mazzini la campagna di Trenta Ore per la vita (clicca qui per donare) di cui è socio fondatore, testimonial e sostenitrice. Il marito Silvio Testi ne è responsabile comunicazione.

Cuccarini-Balivo, il precedente polemico

Un anno fa circa la Rai propose a Lorella Cuccarini la conduzione di un nuovo programma nel primo pomeriggio di Rai1. La ‘più amata dagli italiani’ rifiutò. Fu lei stesso a rivelarlo, come da articolo di TvBlog di luglio 2023: “Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano“. Al suo posto su Rai1 nello spazio delle ore 14.00 arrivò (tornò) Caterina Balivo. Che, intervistata dal quotidiano Il Messaggero, fece intendere di non aver gradito particolarmente la confessione della collega: “Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima. Certo, Romina Power, alla quale nel 2005 chiesero prima di me di fare Festa italiana, non l’ha mai detto. È una questione di stile“.