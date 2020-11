L’approdo di Lorella Cuccarini nel cast di Amici 20 (anticipato da Blogo – non è stato ancora ufficializzato) sarebbe (coniugheremo il verbo al presente, per semplicità) tante cose.

È l’ennesima conferma della tendenza alla contaminazione da parte di Maria De Filippi che negli anni ha mescolato nel suo mondo televisivo alto e basso, portando ad Amici con Aldo Busi, Roberto Saviano e Stefano Massini la letteratura, con le sardine e con Matteo Renzi la politica, con le storie di personaggi famosi o di persone comuni i temi sociali, con Roberto Vecchioni la storia del cantautorato italiano. E così via, con una capacità e una convinzione che probabilmente soltanto Fabio Fazio ha dimostrato di avere negli ultimi anni sul piccolo schermo.

È una nuova operazione di rilancio firmata Maria De Filippi. Dopo quelle di successo che hanno visto protagoniste Mara Venier a Tu sì que vales e Simona Ventura ad Amici, Selfie e Temptation Island Vip (la prima è ormai tornata ad essere la regina della domenica pomeriggio di Rai1, la seconda, dopo essere aver fatturato per qualche anno a Mediaset, pare essere considerata uno dei volti di punta di Rai2), la Sanguinaria ci riprova con Lorella Cuccarini, altra illustre scontenta (ma lei non lo ammetterà mai), reduce dalla rottura con la Rai, dopo le polemiche per la mancata riconferma a La vita in diretta.

La sensazione – alla vigilia – è che Amici serva alla Cuccarini più di quanto la Cuccarini serva ad Amici. La showgirl grazie al talent di Canale 5 al via sabato prossimo (la registrazione della prima puntata si terrà giovedì a Roma) si approccerà ad un pubblico più giovane che probabilmente conosce poco la sua lunga e fortunata carriera.

In queste ore, peraltro, si vocifera (ma si tratta di indiscrezioni che al momento non trovano conferma) del possibile coinvolgimento della ‘più amata dagli italiani’ anche per la guida del daytime di Amici, che da lunedì prossimo andrà in onda nella complicata fascia preserale di Italia 1. Che sia il tassello che completi l’operazione messa in piedi dalla De Filippi oppure alla Cuccarini sono stati garantiti altri titoli per il resto della stagione?