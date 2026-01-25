Loredana Bertè, la casa da sogno nel centro di Roma: dove vive la cantante

Loredana Bertè continua ad essere una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Nel corso degli anni, ha infatti fatto la storia del rock in Italia, dando un grande contributo al mondo delle canzoni. Al di là dell’artista, c’è però una donna che ama la routine e trascorrere del tempo nella sua casa romana, all’insegna di ricordi e allenamenti sulla cyclette. La sua dimora è bellissima.

Dove vive Loredana Bertè

La cantante ha in realtà sempre preferito restare nella riservatezza e non rivelare troppi dettagli sulla sua vita personale, ma sui social è possibile assistere ad alcuni video in cui la diretta interessata mostra gli interni della sua casa, posizionata proprio nel centro di Roma. Bertè abita infatti in un appartamento moderno ed eccentrico che rispecchia perfettamente la sua personalità: le mura sono infatti coperte di mattoncini a vista, il pavimento è nero e alle mura sono appesi foto e ricordi della sua carriera. In tutte le stanze, ci sono inoltre tante lampade e poltroncine, oltre che accessori vintage come una macchinina telecomandata e un manichino che riproduce il corpo femminile.

Loredana trascorre però gran parte del suo tempo nella sua “palestra” dove ha inserito la cyclette, che usa con regolarità per mantenere le gambe snelle e toniche. Lei stessa ha però rivelato di essere particolarmente legata alla camera da letto, separata dal resto degli ambienti con una maxi tenda nera. La stanza ha inoltre pareti bianche, una grande finestra da cui entra molta luce e diversi arredi scuri. La “chicca” è però il letto, che è stato disegnato proprio dalla stessa artista, che ha optato per il total black e un’altissima spalliera nera, tanto che lei l’ha soprannominato ironicamente “il letto di Dracula”. In più, è presente un comodino panna e rosso arricchito da telefono e ceneriera, oltre che una lampada con paralume in stile anni ’80 e un armadio a vista.

La cantante ha inoltre mostrato il suo bagno, che ha anch’esso stupito i fan per la sua originalità. L’ambiente è infatti decorato con un rivestimento a scacchi in bianco e nero, con una particolarità che cattura subito l’occhio: l’enorme doccia è infatti creata “su misura” per lei, dato che è molto spaziosa, circondata da pareti black&white e ha uno sgabello, molto utile a Loredana quando vuole lavarsi i capelli con calma. La sua è quindi una casa perfetta per un’anima artistica e rock come lei: rispecchia perfettamente la sua persona e il suo genere musicale.