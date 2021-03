Per l’ultima puntata della prima stagione, Lolita Lobosco si addentrerà in alcune indagini frutto di una rimpatriata tra ex compagni di scuola. L’appuntamento conclusivo della fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e con protagonista Luisa Ranieri vedrà infatti Lolita indagare sull’omicidio di un suo vecchio compagno di classe.

Anche in questo episodio, come nei tre precedenti, il cast si arricchisce di alcune preziose guest-star: rivedremo, infatti, Paolo Briguglia nei panni di Stefano Morelli, personaggio incontrato nella prima puntata e con cui la protagonista ha avuto una relazione fugace. Nel finale, inoltre, sarà presente anche Dora Romano, nei panni della Signora Ganimede.

Lolita Lobosco, l’ultima puntata

1

Nell’ultima puntata, “Gioco pericoloso”, Lolita ed(Giovanni Ludeno) partecipano alla tradizionale rimpatriata che i loro compagni di classe organizzano ogni anno nella trattoria “Da Salvatore”. L’occasione è buona per rivedere anche, che oggi lavora nelle pubbliche relazioni e che è appena rientrato dagli Stati Uniti.

Precocemente invecchiato, Vittorio non si spreca nei complimenti alla bella Lolita, facendo ingelosire non poco Antonio. Il giorno dopo, però, i due scoprono della morte di Vittorio: l’uomo si sarebbe gettato da un terrapieno poco dopo averli salutati la sera prima.

Per Lolita, però, non si tratta di suicidio e, nonostante il Pubblico Ministero voglia archiviare il caso, decide di indagare: riesce così a fare luce non soltanto su cosa sia successo al suo ex compagno di classe, ma a svelare anche un giro di denaro e corruzione.

Lolita Lobosco, streaming

© Duccio Giordano

E’ possibile vedere Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.