Dopo tanto cantare, su Raiuno si torna ad indagare con Lolita Lobosco, che ormai il pubblico generalista ha imparato a conoscere ed apprezzare, come dimostrano i buoni risultati d’ascolto della prima e della seconda puntata. Nella terza, in onda questa sera, 7 marzo 2021, alle 21:25, Lolita (Luisa Ranieri) si sposta, per le sue indagini, in una cucina di un ristorante che nasconde qualche segreto, non solo legato ai suoi piatti.

Cosa succede nella terza puntata di Lolita Lobosco?

La terza puntata, “Spaghetti all’assassina” (tratto dall’omonimo romanzo di, edito dae disponibile anche in e-book), Lolita si ritrova ad entrare per la prima volta in un ristorante che si trova poco distante da casa sua.

Un locale molto rinomato per la ricetta degli spaghetti all’assassina, ideato dallo chef Geppino Schirone (Totò Onnis), detto Pap’russ, che una mattina viene trovato morto nella sua cucina. La protagonista, attirata dalle urla dei passanti, scende di casa in vestaglia e pantofole per rinvenire il corpo dell’uomo.

Durante le sue indagini, scopre che Schirone aveva numerose luci ed ombre e che sarebbe dovuto finire dietro le sbarre. Invece, diventa colui a cui gli dovrà rendere giustizia. Con il rammarico di non poter provare quella ricetta famosa a tutti tranne che a lei. Come le puntate scorse, anche questa propone una guest-star d’eccezione, ovvero Raz Degan, qui nei panni di Benallal Matou.

Lolita Lobosco, streaming

© Duccio Giordano

E’ possibile vedere Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.