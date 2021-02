Da Mina a Lolita: due nomi importanti per due donne le cui ambizioni, serialmente parlando, sono altrettanto forti. Se per la prima, ovvero la protagonista di Mina Settembre, l’obiettivo di conquistare il pubblico è stato ampiamente raggiunto, per la seconda servirà aspettare ancora un po’. Intanto, Raiuno ha iniziato a diffondere il primo promo di Lolita Lobosco.

Stiamo parlando, appunto, della nuova produzione che andrà ad occupare la serata della domenica non appena la fiction con Serena Rossi sarà conclusa, vale a dire domenica prossima. L’appuntamento con questo nuovo personaggio, anch’esso proveniente dalla letteratura contemporanea italiana, è quindi per il 21 febbraio 2021.

Le indagini di Lolita Lobosco | Rai1 "Le indagini di Lolita Lobosco" PROSSIMAMENTE su #Rai1#LolitaLobosco #LuisaRanieri Posted by Rai1 on Wednesday, January 27, 2021

Solo allora potremo vedere Luisa Ranieri nei panni della protagonista, un personaggio estremamente sensuale ma anche determinato a far valere la propria posizione in un mondo dominato dagli uomini. Nata dalla penna di Gabriella Genisi (i cui libri sono editi da Marsilio), la Lolita che intravediamo già nel promo è una donna dalle numerose sfaccettature, e per questo irresistibile.

Donna empatica e single in carriera, Lolita torna a Bari, la sua città natale, dove ottiene l’incarico di Vicequestore dopo un periodo passato al Nord Italia. A capo di una squadra di soli uomini e di un mondo in cui le donne faticano ancora ad emergere e sono viste con la lente del pregiudizio, la scelta di Lolita è quella di non snaturarsi e di non nascondere la propria sensualità per sembrare più autorevole.

E così, oltre a vederla in azione sul lavoro, il pubblico conoscerà meglio anche la sua vita privata: Lolita non ha mai avuto una storia importante, un po’ per il troppo impegno professionale, un po’ perché lei stessa si blocca ogni volta che conosce un uomo, probabilmente a causa del passato familiare. La sua famiglia sarà molto presente nella serie, sotto forma della sorella Carmela e soprattutto della madre Nunzia (Lunetta Savino).

L’unica donna, oltre a lei, presente sul lavoro è invece Marietta (Bianca Nappi), magistrato. E’ proprio lei a presentarle Danilo (Filippo Scicchitano), giornalista neanche trentenne con cui scatta la passione. Una storia che la porterà a chiedersi cosa significhi, per una donna in carriera come lei, credere nell’amore.

Le quattro prime serate di Lolita Lobosco vedono alla regia Luca Miniero che, pochi mesi dopo il debutto alla regia tv con Cops-Una banda di poliziotti, torna alla guida di una fiction, questa volta per la Rai. A scrivere la serie sono stati Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale. A produrre, invece, oltre alla Bibi Film Tv ed a Rai Fiction, la Zocotoco di Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri che ha acquistato i diritti dei libri della Genisi per farne una serie tv, ora pronta al suo debutto.