Tom Hiddleston torna a vestire i panni di Loki nella seconda stagione della serie tv Marvel per Disney+ che fu particolarmente apprezzata sia per la sua capacità di inserirsi nell’Universo Cinematografico dando vita ai multiversi ripresi dai film successivi, che per il suo giocare in equilibrio tra il dramma e il surreale. Dopo i primi 4 episodi (su 6) visti in anteprima, la seconda stagione di Loki fatica a mantenere lo standard narrativo della prima stagione, ma il cast da Hiddleston a Owen Wilson fino alla novità premio Oscar Ke Huy Quan, e l’impatto visivo salvano la baracca. Scopriamo insieme quello che ci aspetta nei nuovi episodi di Loki.

Loki 2, la trama, dove eravamo rimasti?

La seconda stagione di Loki vede l’uscita di Michael Waldron, che dopo la serie ha lavorato anche a Doctor Strange nel Multiverso della Follia continuando ad approfondire il concetto dei multiversi introdotti proprio con Loki, sostituito da Eric Martin. Nella prima stagione il dio dell’inganno insieme a Sylvie, una sua variante, scoprono che la TVA è stata creata da una variante più benevola di un sinistro essere che vuole controllare la Sacra Linea Temporale. Le azioni di Loki e Sylvia hanno portato all’espansione delle linee temporali, mettendo a rischio la TVA, esposta alle varianti di Kang.

La ramificazione della linea temporale ha sovraccaricato il Telaio Temporale: si tratta del cuore della TVA, dove il tempo puro viene raffinato in una linea temporale fisica, non riuscendo a trattenere le varie linee rischia di esplodere, ora che Sylvie ha ucciso Colui che Rimane, che era la variante di Kang responsabile della nascita della TVA. Nella seconda stagione Loki e Mobius devono trovare il modo di salvare la TVA e la sacra linea temporale, ritrovando Miss Minutes e il Giudice Renslayer. B-15 intanto è convinta che tutte le linee temporali siano da salvare, perché significa salvare milioni di vite e per questo bisogna riformare la TVA.

Loki 2, la recensione delle prime 4 puntate

Le prime quattro puntate della seconda stagione di Loki che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima, ribadiscono le ragioni che l’hanno portata a essere la più vista di quelle realizzate dalle Marvel per Disney+ e indubbiamente la migliore. Una tra queste è il cast, a partire da un Tom Hiddleston perfetto nel ruolo di Loki, personaggio difficile da interpretare, capace di nascondere mille sfumature in uno sguardo, affiancato da Owen Wilson calato nel ruolo di Mobius, in bilico tra essere spalla e protagonista, a seconda delle situazioni. A questi si è aggiunto il recente premio Oscar Ke Huy Quan nel ruolo di O.B. Ouroborus che sembra cucito su misura per lui e che vorremmo fosse trasportato in tutti i film Marvel, un elemento di comicità fresca e surreale, adatto allo stile da dramedy presente in Loki.

Il secondo elemento che rende Loki la migliore tra le serie Marvel su Disney+ è la cura visiva. Dagli effetti speciali alla ricostruzione dell’ente burocratico TVA, che assomiglia alle strutture sovietiche dei film anni ’80, tutto è cesellato per risultare credibile anche nella sua più assurda follia. Loki è un prodotto curato e non assemblato cercando di raggiungere un risultato.

Proprio per questo stupisce come la sceneggiatura sia l’elemento più debole di tutta l’impalcatura. La seconda stagione di Loki sembra rischiare in ogni momento di aggrovigliarsi su se stessa, introducendo elementi che complicano la situazione per poi risolverli facilmente, senza però sciogliere i nodi più grossi. A tratti sembra voler cedere al fascino di un’avventura a spasso nel tempo, per poi tornare sui propri passi e insistere su una struttura complessa e che rischia di essere poco chiara. Le varie scene sono costruite per stupire e divertire anche trascurando alcuni nessi narrativi, che possono facilmente sfuggire allo spettatore. La conseguenza di questo aspetto è che la seconda stagione di Loki risulta un prodotto freddo e respingente, che non abbraccia lo spettatore ma lo allontana, una serie eccessivamente consapevole delle proprie capacità ma che non riesce a comunicarle al pubblico. Un esercizio tecnicamente impeccabile ma emotivamente debole.

Loki 2 il cast

Naturalmente a guidare il cast c’è Tom Hiddleston nei panni di Loki, personaggio che sembra riuscirgli alla perfezione e in cui sembra particolarmente a proprio agio. Accanto a lui c’è Owen Wilson in quelli di Mobius. Sophia Di Martino è Sylvie Gugu Mbatha-Raw è la giudice Ravonna Renslaver mentre Wunmi Moasku è B-15; Jonathan Majors è Colui che rimane/Victor Timely; infine Ke Huy Quan è OB Ouroborus.

La questione Jonathan Majors

Kevin Wright, produttore esecutivo di Loki, ha sottolineato come la serie, completata nel 2022, è l’unica produzione Marvel a non aver effettuato riprese aggiuntive dopo la fine della produzione. Attraverso questa dichiarazione ha voluto ribadire come la serie non è stata modificata dopo l’arresto di Jonathan Majors, accusato dalla compagna di violenza domestica. Una vicenda che sta complicando la vita dell’Universo Marvel visto che Majors interpreta Kang e le sue varianti Colui che Rimane e Victor Timely in Loki 2. Un personaggio che dovrebbe essere l’antagonista cruciale del futuro dell’Universo Marvel. In Loki il personaggio è presente e ha quindi il suo spazio previsto fin dall’inizio senza alcuna modifica.

Loki 2, la programmazione

La prima puntata di Loki é su Disney+ da venerdì 6 ottobre, per le successive il rilascio sarà settimanale fino al finale del 10 novembre.

Loki 2, come vedere la serie

La seconda stagione di Loki è solo in streaming su Disney+ disponibile via browser, app per Smart Tv, Sky Q e Sky Glass e varie consolle di giochi e chiavette che portano internet sulle tv. Per vedere Disney+ è necessario avere l’abbonamento al costo di 8.99 € al mese o 89 euro l’anno. Dal primo novembre cambieranno i prezzi con l’arrivo di un abbonamento premium a 11.99 € al mese o 119 € l’anno che consente fino a quattro visioni in contemporanea, senza pubblicità ma sarà introdotto anche un piano con pubblicità a 5.99 € e resterà un piano standard a 8.99 € o 89 € l’anno senza pubblicità ma con 2 schermi in contemporanea e una qualità audio/video inferiore al Premium. Il tutto in attesa della stretta sulla condivisione delle password.

Loki 3 si farà?

Al momento è difficile dirlo, con le serie tv Marvel di Disney+ ogni previsione può essere smentita il giorno dopo. Bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale.