Loana Vatiero: chi è la sorella di Perla del Grande Fratello 2024

Stasera, lunedì 12 febbraio, in occasione della trentacinquesima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, Perla Vatiero avrà modo di incontrare l’amata sorella Loana. Le due ragazze sono legatissime.

Conosciamola meglio:

Chi è Loana Vatiero la sorella di Perla del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Loana, come recita il suo profilo Facebook (@loana.vatiero), è nata ad Angri in provincia di Salerno il 15 giugno 1995 sotto il segno dei Gemelli. Ha 28 anni. Sua mamma si chiama Rosa. Vive a Milano. Il suo account Instagram @loanavatiero, ad oggi, conta oltre 27900 followers.

Intervistata, qualche giorno fa, dai colleghi di ‘Liberoquotidiano.it’, la sorella di Perla si è esposta sulla possibilità di un ipotetico ritorno di fiamma con Mirko Brunetti:

“Penso che tra Mirko e Perla ci sia un legame profondo che ancora non è svanito. Durante i 15 giorni che hanno vissuto insieme nella casa, ho rivisto il Mirko che conoscevo. Mirko è un ragazzo molto buono, empatico e premuroso, per me era come un fratello. Eravamo molto legati e gli vorrò sempre bene. Fuori dalla casa non ho condiviso il suo atteggiamento contro Giuseppe, più che altro perché, conoscendo Perla, so per certo che tra lei e Giuseppe sia nata soltanto una bellissima amicizia, non ho visto nulla di malizioso. Mirko si sta esponendo pian piano nei confronti di Perla, lo apprezzo… però ripeto, per definire il loro rapporto dovranno aspettare la fine di questa esperienza”.

Nelle ultime settimane, l’inquilina del loft di Cinecittà si è scontrata, spesso, con Beatrice Luzzi:

“Beatrice ha capito che mia sorella è molto forte, non le manda a dire, è molto schietta e diretta. Diciamo che ha trovato pane per i suoi denti. Da gran provocatrice ha cercato di metterla in difficoltà per far sì che reagisse. Ha iniziato già dalla prima settimana che Perla è entrata in casa, quando le ha detto che stava con Mirko per convenienza economica. Era una cosa già studiata secondo me. Non puoi giudicare o sparare a zero su una persona che neanche conosci. Perla ha sempre tenuto molto bene il confronto, nonostante la sua giovane età. Quindi, sono fiera di lei!”.