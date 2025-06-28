Lo spoiler della prossima stagione: “Don Matteo va in crisi”. Cosa succederà

Le anticipazioni della prossima stagione di Don Matteo parlano di una vera e propria crisi per il sacerdote. Quali sorprese ha in serbo la produzione?

Le riprese della nuova stagione di Don Matteo – la quindicesima della fortunata fiction di Rai 1 – sono partite da qualche giorno. Ad annunciare il primo ciak, sul profilo Instagram di Lux Vide, è stato Raoul Bova, tornato nuovamente a indossare i panni di Don Massimo, il sacerdote che ha ereditato da don Matteo il testimone del protagonista.

Le riprese si svolgeranno tra gli studi Lux Vide di Formello e la città umbra di Spoleto (da settembre). Oltre a Don Massimo, confermati in Don Matteo 15 altri volti storici della serie come l’inossidabile Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali), il fedele brigadiere Ghisoni (Pietro Pulcini).

Ci saranno anche Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea), protagonisti di una storia d’amore che si svilupperà proprio nell’arco della nuova stagione. Le anticipazioni di Don Matteo 15 parlano di un grande momento di crisi per Don Massimo. Cosa succederà al sacerdote interpretato da Raoul Bova?

Don Matteo, anticipazioni della nuova stagione: crisi in vista per Don Massimo

Raoul Bova tornerà ancora una volta – la terza -a indossare la tonaca di Don Massimo. Ma questa volta sarà il tempo di una vera crisi per il sacerdote. Una crisi non solo di coscienza, a quanto pare. Forse addirittura di vocazione. Su DiLei.it si riportano parole provenienti dalla produzione: «Ci saranno nuovi temi, come il cyberbullismo, la famiglia allargata, le questioni legate all’identità e alla giustizia».

Lo spoiler non termina qui. Nella seconda immagine apparsa sul profilo Instagram di Lux Vide si vede chiaramente la copertina del primo episodio della nuova stagione che, a quanto sembra, si intitolerà “Un angelo caduto dal cielo”. Come visto personaggi iconici come quelli interpretati da Frassica e Guetta rimarranno ancorati ai loro ruoli storici.

Al centro della trama di Don Matteo 15 ci sarà sempre la storia d’amore tra Diego e Giulia. Un indizio giunto sempre via social – un cappello da carabiniere donna lasciato in bella vista durante le prove costumi – allude all’entrata in scena di un nuovo personaggio destinato ad assumere un ruolo chiave nelle dinamiche della caserma – e non solo.

Si parla infatti dell’ingresso di una giovane carabiniera – interpretata da Irene Giancontieri, che potrebbe prendere forse il posto lasciato dal capitano Anna Olivieri, uscita dalla fiction la scorsa stagione – e che sembra destinata a rompere gli equilibri tra Diego e Giulia. Non è finita qui. Vanity Fair ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale nel cast di Don Matteo potrebbe entrare anche Diletto Leotta.

Non è chiaro però se la conduttrice di DAZN avrà una parte estesa nella trama di Don Matteo 15 o se la sua partecipazione si limiterà semplicemente a un cameo. Altre voci di corridoio alludono alla possibilità che la conduttrice – non nuova a apparizioni nel mondo della recitazione – possa interpretare se stessa.