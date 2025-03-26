Su Canale 5 torna anche per il 2025 Lo Show dei Record, il programma dedicato ai Guinness World Record che giunge all’undicesima edizione. La formula non cambia: ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da tutto il mondo sfidano i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2025.

Al centro della scena performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare il pubblico, in un un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento. I recordmen non sono presentati solo come talenti straordinari, ma Gerry Scotti (confermatissimo alla conduzione) racconta anche le loro storie, poiché, spesso, dietro a un personaggio eccentrico o fuori dal comune si cela un percorso difficile e, in alcuni casi, un esempio di vita da seguire. Il programma è prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. La regia è di Roberto Cenci. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Lo Show dei Record 2025, puntate

26 marzo

Tra i record proposti in questa puntata, Gerry Scotti accoglie in studio, dall’India, Jyoti Amge e, dalla Turchia, Rumeysa Gelgi, rispettivamente la donna più bassa e quella più alta del mondo. Inoltre, il pubblico può rimanere con il fiato sospeso per la temeraria prova dell’irresistibile gruppo dei Bir Khalsa: un concorrente bendato tenterà di tagliare a metà, con una motosega, il maggior numero di mele tenute in bocca da due compagni di squadra.

19 marzo

La prova più spettacolare della puntata arriva dall’Uzbekistan: un’acrobazia aerea in cui sono fondamentali forza, coordinamento e coraggio. Inoltre, dalla Finlandia, il record più divertente e tenero ha come protagonista un coniglietto che deve percorrere nel minor tempo possibile un percorso a ostacoli. Infine, per le imprese acquatiche, arriverà dal Messico Tavi Castro che tenta, in apnea, di portare in superficie, da 40 metri di profondità, una pesante ancora.

12 marzo

Tra le prove più incredibili della puntata, dall’Italia, il pappagallo Kira, coadiuvato dalla sua addestratrice, cerca di riconoscere il maggior numero di carte da gioco in soli tre minuti. Poi, dagli Stati Uniti, Nelson Dellis mette alla prova le sue eccezionali capacità mnemoniche tentando di aprire più casseforti possibili dopo aver memorizzato 20 codici a sei cifre. E ancora, dalla Cina, Marco Frigatti deve valutare il record di Zhou Pengcheng, protagonista di un’impresa estrema e molto spettacolare. Infine, per le prove acquatiche, saranno protagoniste le Sincronette, campionesse italiane di nuoto sincronizzato, che cercheranno di stabilire il primato di giri in apnea eseguiti in formazione a stella.

Lo Show dei Record 2025, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione de Lo Show dei Record sono dieci, in onda il mercoledì sera. L’ultima puntata, quindi, va in onda il 7 maggio.

Lo Show dei Record 2025 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Lo Show dei Record in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Lo Show dei Record 2025, quando inizia?

L’undicesima edizione del programma va in onda di mercoledì sera, diversamente dagli anni passati in cui era trasmesso di domenica: il via il 5 marzo 2025, alle 21:30, su Canale 5.

Lo Show dei Record 2025, l’Albero della Cuccagna

Tra le prove dello show è stato confermato l’Albero della Cuccagna, visto già l’anno scorso: un gioco della tradizione popolare, conosciuto in tutta Italia, in cui 16 squadre, organizzate in un grande torneo, devono cercare di raggiungere la cima di un palo, nel minor tempo possibile.

Chi conduce Lo Show dei Record 2025?

A condurre anche questa edizione, per la sesta volta (la quarta consecutiva), c’è Gerry Scotti. Lo stesso Scotti è detentore di un record ancora imbattuto: è il presentatore con più puntate condotte al mondo (1.690) di Chi vuol essere Milionario.

Chi sono i giudici de Lo Show dei Record 2025?

A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari guinness sono, come da tradizione, i giudici inviati dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre.

Lo Show dei Record 2025, Marco Frigatti in Cina

Quest’anno il programma si spinge oltre i confini, con tutte le prove in esterna che si svolgono in Cina, tra scenari mozzafiato e imprese dal forte impatto spettacolare. A seguire sul campo questi primati c’è l’inviato Marco Frigatti, Ambassador del Guinness World Records e figura storica del programma.

Chi sono gli inviati de Lo Show dei Record 2025?

Nella nuova edizione, i record acquatici tornano protagonisti nella piscina termale più profonda del pianeta, situata a Montegrotto. Il campione d’apnea Umberto Pellizzari è ancora presente per documentare le sfide, affiancato dal nuovo giudice Simone Barlaam, pluricampione paralimpico di nuoto, un vero e proprio recordman in ambito sportivo.

Dove viene registrato Lo Show dei Record 2025?

Le puntate sono registrate nello Studio 11 di Cologno Monzese (Milano).

Come partecipare come pubblico a Lo Show dei Record 2025?

Per partecipare come pubblico alle registrazioni delle puntate si può inviare una mail a record@parterre.tv o chiamare il 339 16 50 075 .

Il Guinness World Record

Il Guinness World Record nasce nel 1955 come un libro, da allora edito annualmente, che raccoglie tutti i primati del mondo e di ogni genere. Si tratta di uno dei libri più venduti al mondo, pubblicato in oltre 100 paesi e tradotto in 37 lingue. Dalla versione cartacea nasce quella televisiva, presente in 35 paesi. In Italia ha esordito, su Canale 5, nel 2006.

Lo Show dei Record 2025, repliche

Per ora Mediaset non ha previsto repliche del programma durante la settimana, ma il programma potrebbe essere riproposto, come avvenuto nel 2024, durante l’estate, sempre su Canale 5.