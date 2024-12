Liz Taylor, su Sky Documentaries un intimo ritratto dell’attrice hollywoodiana

Si chiama Elizabeth Taylor: l’ultima diva e andrà in onda stasera in prime time.

Mediante la sua stessa voce, arriva su Sky un racconto intimo di una delle leggende di Hollywood, ovvero Liz Taylor. Sul canale 402 Sky Documentaries va in onda venerdì 27 dicembre alle 21.15, Elizabeth Taylor: l’ultima diva è anche in streaming sulla piattaforma NOW e disponibile on demand.

Il documentario HBO, con la regia di Nanette Burstein e presentato al Festival di Cannes 2024, consente alla voce di Liz Taylor di raccontare la sua storia, invitando il pubblico a riscoprire non solo una star dell’età dell’oro di Hollywood ma anche donna complessa che ha vissuto nella fama per tutta la sua esistenza, fin dalla sua prima infanzia. Con un accesso inedito all’archivio personale della star hollywoodiana, il film ne svela la complessità interiore, la vita e la vulnerabilità.

Nel 1964, al culmine della sua fama, Elizabeth Taylor incontrò il giornalista Richard Meryman per un’intervista a cuore aperto. Attingendo a oltre 40 ore di audio, Elizabeth Taylor: l’ultima diva fornisce il ritratto più intimo dell’attrice fino ai giorni nostri. La star parla del suo esordio sul grande schermo in Lassie Come Home del 1943, della sua battaglia contro ruoli ingenui, le sue interpretazioni iconiche come in Giant, La gatta sul tetto che scotta e Butterfield 8, per il quale ha vinto il primo dei due Academy Awards. E menziona ancora gli eccessi per girare il complicato film epico del 1963 Cleopatra. Presenti inoltre suoi racconti su matrimoni e figli, le sue strette amicizie con Rock Hudson, Montgomery Clift e Roddy McDowall, e il suo quinto matrimonio con Richard Burton, con il quale avrebbe recitato in Chi ha paura di Virginia Woolf?, vincendo il suo secondo Academy Award

Le conversazioni, registrate su cassette, ci restituiscono una donna decisamente in contrasto con la sua immagine, e offrono una finestra inedita sulla vita di una donna che ha sfidato le aspettative del tempo, diventando una tenace attivista e sostenitrice della comunità LGBTQIA+.