Lunedì 25 novembre 2024 sarà la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che, purtroppo, continua ad essere sempre attuale. Ad ottobre 2024, infatti, sono stati registrati 89 femminicidi solo quest’anno, stando ai dati del Viminale.

Molti programmi televisivi, durante la giornata di lunedì 25 e non solo, dedicheranno spazio a questa ricorrenza, affrontando l’argomento con ospiti ed esperti.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2024: Rai

Rai 1, sabato 23 novembre, inizierà ad affrontare il tema della violenza di genere, con Sabato in diretta, alle ore 17.10: ospite di Emma D’Aquino, sarà Linda Moberg, donna sopravvissuta a maltrattamenti gravi; Federica Pellegrini, successivamente, parlerà di prevenzione della violenza di genere. Sempre sabato 23 novembre, su Rai 3, anche Tv Talk, alle ore 15, si occuperà del tema.

Domenica 24 novembre, invece, l’argomento verrà affrontato anche in Uno Mattina in Famiglia, alle ore 8.35, e a Speciale Tg1 – Sopravvissute di Maria Grazia Mazzola, alle ore 23.35, che ripercorrerà la storia di tre donne che hanno subito violenza e che sono riuscite a lottare per sopravvivere. Su Rai 3, sempre domenica 24, si parlerà della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne anche ad Agorà Weekend (alle ore 8), a Timeline (alle 10.45), con lo speciale Le voci delle donne – Non chiamatelo amore (ore 13), a Rebus (ore 16.15) e a Magistrati (ore 23.15), con una puntata incentrata sulla figura di Maria Letizia Mannella, PM di Milano particolarmente impegnata a favore delle fasce più deboli.

Lunedi 25 novembre, invece, su Rai 1, si partirà con Unomattina, alle ore 8.35, per proseguire con Storie Italiane (ore 9.50), che tratterà i due processi per femminicidio più importanti dell’anno (Cecchettin e Tramontano). Si parlerà del tema anche a È sempre Mezzogiorno (ore 11.55), La volta buona (ore 14), con l’intervista a Gino Cecchettin e a Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, nella seconda parte de La Vita in Diretta (ore 17:05) e a XXI Secolo (ore 23.40). Sempre il 25 novembre, su Rai 2, si parlerà di questa ricorrenza anche a I Fatti Vostri (ore 11.10), a Ore 14, a La Porta Magica (ore 15.25), con la testimonianza di una vittima di violenza che racconterà la sua storia, e a BellaMa’. I programmi di Rai 3 che affronteranno il tema, invece, saranno Agorà (ore 8), Restart (ore 9.25), Mixerstoria. La storia siamo noi (ore 11.20), che affronterà il tema della violenza di genere nei conflitti armati, Passato e presente, dove si parlerà della nascita dei centri antiviolenza (ore 13.15 e alle 20.30 su Rai Storia), a Eccellenze italiane (ore 15.25), a Geo (ore 17.00) e a Il cavallo e la torre (ore 20.40). La serata di martedì, invece, da tre settimane, è riservata alle nuove stagioni di Amore Criminale e Sopravvissute.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2024: Mediaset

Mediaset approfondirà il tema con diverse iniziative, già da venerdì 22 novembre.

Su Canale 5, sabato 23 novembre, alle ore 10.15, Super Partes, programma condotto da Safiria Leccese, intervisterà personalità di diversi schieramenti parlamentari sul tema femminicidio. Domenica 24 novembre, alle ore 16, invece, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sarà Chiara Balistreri, che commenterà l’arresto in Romania dell’ex fidanzato latitante che aveva denunciato per gravi comportamenti violenti subiti fin dall’inizio della loro relazione. Lunedì 25 novembre, alle ore 11, all’interno di Forum, condotto da Barbara Palombelli, invece, si parlerà di un caso che ha al centro una donna che per anni ha subito le violenze fisiche del marito.

Su Rete 4, invece, venerdì 22 novembre, all’interno di Quarto Grado, verranno ricordate le parole di Gino Cecchettin: “Nel nome di Giulia io posso solo scegliere di far crescere l’amore, perché questa è l’unica scelta che le assomiglia, l’unica possibile se voglio mantenere viva una parte di lei”. Domenica 24, in prima serata, anche Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi, darà ampio spazio al tema, concentrandosi sul caso di Giulia Cecchettin. Lunedì 25, alle ore 15.30, Diario del Giorno, con Sabrina Scampini, ricorderà la ricorrenza con testimonianze e ospiti, approfondendo l’argomento con dettagli sul processo a Filippo Turetta.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2024: La7

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne, La7 proporrà due appuntamenti.

Sabato 23 novembre, andrà in onda, in seconda serata, il film Un altro domani, di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi, che esplora la violenza sulle donne, analizzando le dinamiche psicologiche e socioculturali, con testimonianze di vittime, autori e esperti ed evidenziando l’evoluzione storica del fenomeno in Italia.

Lunedì 25 novembre, invece, sempre in seconda serata, andrà in onda il docufilm Proserpina e le altre, diretto da Francesco Masi e Mariangela Barbanente, in cui viene sottolineato come l’arte, nel corso dei secoli, abbia rappresentato la violenza contro le donne.

Inoltre, il tema verrà affrontato anche in In altre parole, condotto da Massimo Gramellini (sabato 23, ore 20:35), con ospite Alessio Boni, a teatro con lo spettacolo Uomini si diventa. Nella mente di un femminicida.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2024: Sky

Su Sky, invece, da segnalare Ogni 72 ore, con Daniela Collu che racconterà quattro casi di femminicidio (Carol Maltesi, Marianna Manduca, Sara Di Pietrantonio e Jennifer Sterlecchini), che andrà in onda in esclusiva su Sky Crime dal 25 novembre alle ore 22 e in streaming su NOW. Il primo episodio sarà disponibile anche su Sky Documentaries.