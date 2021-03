Questa sera, in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda l’ultima puntata della terza edizione di Live-Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso.

Come di consueto, nel corso della puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha anticipato alcuni temi e ospiti non solo per quanto riguarda la puntata di stasera di Live ma anche per quanto concerne l’appuntamento di oggi pomeriggio con Domenica Live.

A Live-Non è la D’Urso, tra i vari ospiti, ci sarà Nicolò Zenga, uno dei figli di Walter Zenga. Come ricordiamo, nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga, concorrente del reality show di Canale 5, ha parlato spesso del difficile rapporto con il padre, una vicenda che ha coinvolto anche il fratello Nicolò, entrambi figli della conduttrice Roberta Termali.

Walter Zenga, che a Live-Non è la D’Urso, la scorsa settimana, ha litigato con Alessandro Cecchi Paone, parlando di vaccini, si è riappacificato con i figli e Nicolò Zenga parlerà per la prima volta, dopo la “reunion”.

Si parlerà anche di Isola dei Famosi, con Regan Gascoigne, figlio di Paul Gascoigne, l’ex calciatore inglese, attuale naufrago nel reality show di Canale 5.

A Live-Non è la D’Urso, inoltre, verrà dedicato, come di consueto, ampio spazio all’attualità.

Tra gli ospiti, ci saranno Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale del governo Draghi, e Gabriella Corona, madre di Fabrizio Corona.

Anche Al Bano, infine, sarà presente nella puntata di stasera.

Ricordiamo che la fine del talk show serale di Canale 5, con conseguente allungamento di Domenica Live, è stata annunciata lo scorso 26 febbraio con un comunicato che non escludeva la possibilità di una nuova edizione.

Anche Barbara D’Urso, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, ha fatto intendere che Live-Non è la D’Urso avrà un futuro: “Posso solo dirvi che queste due trasmissioni (Live e Domenica Live, ndr) sono amatissime e soprattutto di lunghissima vita. Tutte e due”.