Questa sera, in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso, giunto all’undicesima puntata di questa terza edizione.

Barbara D’Urso, come di consueto, ha fornito le anticipazioni della puntata di questa sera durante la puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque.

Ci sarà molto Grande Fratello Vip 5 anche in questa puntata perché, tra gli ospiti che vedremo stasera, troveremo Massimiliano Morra, ultimo eliminato, in ordine di tempo, della quinta edizione del reality show, che sarà presente in studio insieme alla fidanzata Dalila Mucedero.

L’attore napoletano, che, in passato, abbiamo visto in fiction come Pupetta – Il coraggio e la passione, Il peccato e la vergogna, Furore – Il vento della speranza, Non è stato mio figlio e Il bello delle donne, affronterà le cinque sfere.

Questa sera, sarà presente anche un altro ex concorrente del GF Vip 5 ossia Paolo Brosio, reduce da una fugace partecipazione nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Durante la scorsa puntata di Live, Paolo Brosio aveva ufficializzato la relazione con la modella 22enne, Maria Laura De Vitis. Quest’ultima, però, stando al promo in rotazione negli ultimi giorni, avrebbe una relazione con un altro uomo.

Amedeo Goria, il giornalista che è apparso spesso, nelle ultime settimane, in vari programmi televisivi (GF Vip, Live – Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque), per parlare del suo rapporto con la figlia Guenda e con l’ex moglie Maria Teresa Ruta (entrambe concorrenti del GF Vip 5), recentemente, è tornato a commentare un vecchio caso di accuse di molestie che gli sono state mosse da Michela Morellato. Quest’ultima sarà ospite stasera di Live perché ha chiesto diritto di replica.

Ci sarà spazio anche per la cronaca: questa sera, infatti, ascolteremo testimonianze esclusive riguardanti il caso Genovese.