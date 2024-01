Little Big Italy riparte da Ibiza: le anticipazioni del 15 gennaio 2024

Little Big Italy riprende il suo giro del mondo alla ricerca dei sapori italiani e dell’italianità in senso lato con le nuove puntate di quella della sua sesta stagione, iniziata nel febbraio 2023, con cinque puntate nelle quali Francesco Panella ha iniziato a esplorare il Nord-Africa, con due appuntamenti in Marocco, prima di tuffarsi in Estremo Oriente nella seconda parte della stagione, andata in onda lo scorso Autunno. Una prima volta in Asia davvero molto interessante, che ha aperto nuovi sguardi anche se l’obiettivo del format resta sempre lo stesso: far conoscere e premiare il vero gusto italiano, non solo tramite i piatti e i suoi ingredienti, ma anche nell’arte dell’ospitalità e delle eccellenze di stile.

La sesta stagione, dunque, continua con cinque nuove puntate: vediamo le anticipazioni.

Little Big Italy 2024, quando va in onda?

Le nuove puntate di Little Big Italy vanno in onda ogni lunedì alle 21.25 su Nove (DTT, 9) a partire dal lunedì 15 gennaio.

Little Big Italy 2024, le puntate

Dopo il lungo e interessante viaggio in Estremo Oriente, Francesco Panella torna in Europa e si riaggancia al precedente ciclo – chiusosi a Valencia – con una prima puntata ambientata a Ibiza. A seguire andrà a Copenaghen, Amburgo, Lione e Varsavia.

Il viaggio di #LittleBigItaly sta per ripartire e questa volta si vola in Europa! 🌍✈️ Lunedì 15 gennaio non prendete impegni, ci vediamo alle 21:25 su @nove 🇮🇹🍝 #LBI6 #Nove pic.twitter.com/tB1TeJ0XaJ — Francesco Panella (@panellafra) December 28, 2023

Prima puntata, Ibiza: 15 gennaio 2024

Sull'isola del divertimento, la regina della festa sarà l'italianità 🇮🇹🍝 #LittleBigItaly con @panellafra torna da lunedì 15 gennaio alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/1F4Tppk1QS — NOVE (@nove) January 9, 2024

La gara

La formula si conferma ed è sempre vincente: in ogni appuntamento, Francesco Panella incontra tre expat che lo accompagnano nei ristoranti per loro ‘consolatori’, quelli in cui dicono di ritrovare i sapori di casa. Ed è, questo, uno degli aspetti più interessanti, dal momento che l’offerta spazia tra attività aperte da decenni, e che quindi hanno ‘assecondato’ i gusti locali e che svelano anche molto del palato degli expat, e nuove avventure culinarie più rivolte alla contemporaneità, non tanto alla ‘nostalgia’ (e all’oleografia) che nuoce alla vera italianità ricercata dal programma. Ciascun commensale, a esclusione del ‘padrone di casa’, vota quanto assaggiato: il menù, di tre portate, si compone dal piatto scelto dall’expat ‘di casa’ – e che quindi considera più ‘autentico’ -, di una preparazione proposta dallo chef/ristoratore – che in genere punta su quello che considera il suo cavallo di battaglia – e della ‘voglia’ fuori menù di Francesco, che mira a minare le sicurezze del ristoratore e farlo uscire dalla comfort zone, testandone anche la conoscenza della cucina italiana al di fuori delle sue ‘competenze’ il più delle volte regionali. Alla fine, ai gettoni assegnati dagli expat in gara ai tre ristoranti, si aggiunge il voto di italianità che spetta solo a Panella: sommato ai voti parziali, può essere determinante nel decretare il miglior ristorante Little Big Italy di ciascuna città (e/o di ciascuna categoria).

Little Big Italy 6 (2023-2024)

Al termine di questa terza parte, la sesta stagione (iniziata, come detto, nel febbraio 2023) si comporrà in totale di 18 puntate.

Le ripercorriamo in basso:

La Medina di Marrakesh (Marocco) – 13 febbraio 2023 Vienna (Austria) – 20 febbraio 2023 Contea di Dublino (Irlanda) – 6 marzo 2023 Budapest (Ungheria) – 13 marzo 2023 La Città Nuova di Marrakash (Marocco) – 20 marzo 2023 Dubai (Emirati Arabi Uniti) – 11 settembre 2023 Kuala Lumpur (Malaysia) – 18 settembre 2023 I ristoranti di Bangkok (Thailandia) – 25 settembre 2023 Phuket (Thailandia) – 2 ottobre 2023 Ho Chi Minh (Vietnam) – 9 ottobre 2023 Le trattorie di Bangkok – 16 ottobre 2023 Valencia (Spagna) – 23 ottobre 2023 Ibiza (Spagna) – 15 gennaio 2024

Little Big Italy 2024, come vederlo in streaming

Il programma, format originale di Banijay Italia prodotto per Warner Bros. Discovery, è visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Discovery+, dove è disponibile in anteprima per gli abbonati al servizio pay una settimana prima della messa in onda della puntata in chiaro.