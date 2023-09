Little Big Italy continua la sua ricerca dei migliori ristoranti italiani nel mondo con 8 nuove puntate che concludono la sesta edizione del programma, partita lo scorso febbraio e destinata a concludersi il prossimo ottobre. Nelle vesti di Sherlock Holmes dell’italianità, pronto a cogliere tutti gli indizi – prima ancora degli assaggi – sull’autenticità del gusto e della genuinità degli ingredienti ritroviamo Francesco Panella e il suo inconfondibile sorriso. Aperto e sincero come i suoi commenti.

Tappe inedite per il nuovo viaggio di Francesco Panella, che alla guida di Little Big Italy, riprende, lunedì 11 settembre alle 21.25, la ricercadei migliori ristoranti italiani all'estero in grado di offrire gli autentici sapori italiani.

Ma vediamo cosa ci attende in questa seconda parte di edizione.

Little Big Italy Autunno 2023, quando va in onda?

Le nuove puntate di Little Big Italy vanno in onda ogni lunedì alle 21.25 su Nove (DTT, 9) a partire dal lunedì 11 settembre.

Little Big Italy Autunno 2023, le puntate

In tutto sono 8 le puntate inedite – prodotte da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – che completano la sesta edizione del programma. Per la prima volta si va in Medio e in Estremo Oriente, zone finora poco battute dalla ricerca dei veri sapori italiani. Tra le città toccate Dubai, protagonista della prima puntata; da qui poi si va in Malesia, assaggiando ristoranti a Kuala Lumpur, in Thailandia con due puntate realizzate a Bangkok e una a Phuket, quindi si vola in Vietnam per una ‘scappata’ a Ho Chi Minh. Per le ultime due puntate si torna in Europa, facendo tappa a Valencia e a Varsavia.

La gara

La formula non cambia: in ogni puntata Francesco Panella incontra tre expat che lo portano nei loro ristoranti italiani del cuore, a loro avviso i più aderenti alla tradizione e all’autenticità della gastronomia italiana. Ciascun commensale, a esclusione del ‘padrone di casa’, dà il voto ai tre piatti serviti, ovvero alla scelta dell’expat, al piatto forte del ristoratore e una voglia di Francesco fuori menù. Alla fine, Francesco esprime il voto di italianità che, sommandosi ai voti parziali, potrà essere determinante per decretare il miglior ristorante Little Big Italy di ogni città.

Little Big Italy 2023, come vederlo in streaming

Il programma è visobile in live streaming e on demand sulla piattaforma Discovery+.