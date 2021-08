Little Big Italy è un format originale in onda su Nove che nel settembre 2021 torna in tv con la sua quarta stagione. Prodotto da Banijay Italia e condotto da Francesco Panella, della nobile stirpe che ha portato nel mondo L’Antica Pesa di Roma, il programma ha saputo raccontare il mondo degli expat italiani attraverso le loro storie ‘minime’ e soprattutto attraverso la trasformazione del loro gusto.

La nuova stagione ritrova Panella girare il mondo, o meglio l’Europa, dopo lo stop causato dalle restrizioni per la pandemia di Coronavirus. Con i vaccini si è potuti tornare a viaggiare con maggiore tranquillità e così la crew del programma ha potuto girare l’Europa per raccontare l’Italia. Il programma è davvero una delle chicche prodotte in questi anni per parlare di cucina e società.

Little Big Italy, quando va in onda

La nuova stagione debutta a settembre in prima serata, presumibilmente nel prime time del mercoledì di Nove (DTT, 9).

Little Big Italy 2021, nuova stagione

Il programma è alla sua quarta edizione: ha debuttato nell’aprile del 2018 con 8 episodi che hanno visto Panella dividersi tra USA ed Europa (New York, Manhattan, Parigi, Boston, San Francisco, Londra, Siviglia, Berlino). Già nel 2019 le puntate sono diventate 10 e tutte nelle Americhe (Santiago del Cile, Buenos Aires, Lima, Miami, New Orleans, Philadelphia, Chicago, Toronto), mentre nel 2020 ci si è concentrati soprattutto sugli USA (Hollywood, New Jersey, Las Vegas, Queens, San Diego, New York, Panama, Cartagena, Santo Domingo, Miami, Dallas, Los Angeles).

Nella nuova stagione ci sarà molta, se non tutta, Europa vista la Pandemia in corso.

Little Big Italy, come funziona

In ogni puntata Francesco Panella raggiunge una diversa città del mondo dove incontra tre italiani espatriati, di fresco trasferimento o magari di seconda o terza generazione ma che hanno tenuto stretto il rapporto con le loro origini, soprattutto per amore dei nonni e dei genitori, e che le rivendicano con orgoglio. Ciascun expat in gara accompagna Francesco e i rivali ad assaggiare i piatti del proprio ristorante italiano del cuore, quello in cui secondo loro si è conservata l’autenticità dei sapori e della tradizione italiana. La prova prevede l’assaggio del piatto scelto dal concorrente che ha suggerito il locale, del piatto forte dello chef e della voglia fuori menu di Panella, che così testa la vera preparazione di titolari e della cucina, oltre a verificare la professionalità del ristorante. Al termine degli assaggi, ogni concorrente (a esclusione del ‘cliente affezionato’) assegna un punteggio da 1 a 5 per ciascun piatto, cui si aggiunge il voto di italianità di Panella, che può attribuire da 1 a 10 gettoni a ciascun ristoratore. Il ristorante vincitore potrà fregiarsi del titolo di Miglior Ristorante Italiano della città, mentre l’expat avrà una card annuale per mangiarvi gratis.

Chi è Francesco di Little Big Italy?

Poche le notizie su Francesco Panella: mistero anche sulla sua data di nascita, ma è nato nel 1971 a Roma. Di certo fa parte di una storica famiglia di ristoratori capitolini, visto che la sua famiglia è proprietaria e gestisce dal 1922 l’Antica Pesa a Trastevere, ora nelle mani sue, dei fratelli Simone, executive chef, e Lorenzo. Proprio grazie allo spirito imprenditoriale di Francesco, il ristorante ha aperto una serie di nuove sedi, di cui la prima – anch’essa ormai storica – a New York (per la precisione a Brooklyn) che nasce nel 2012; a questa si sono aggiunte recentemente una versione ‘mare’ a Ile del Cavallo, a Bonifacio in Corsica, e una a Doha.

Il suo trasferimento a Brooklyn lo fa conoscere come Brooklyn Man, dal titolo del suo primo programma televisivo realizzato nel 2012 per Gambero Rosso Channel, che lo vedeva in giro per i principali quartieri di New York all’esplorazione del migliore cibo della Grande Mela, dallo street agli stellati. L’esperienza diventa anche un libro, “Brooklyn Man. La guida insolita alla cucina di New York”, mentre la rete gli affida anche un altro programma, Il mio piatto preferito. Nel 2018 il passaggio a Nove con l’inizio di Little Big Italy. In pandemia, però, Panella non si è fermato, realizzando sempre per Nove il programma Riaccendiamo i fuochi, che si inserisce perfettamente nel periodo di difficoltà della ristorazione bloccata per il lockdown.

Francesco Panella è fidanzato, ha figli? Beh, la sua vita privata è assolutamente riservata. Concentriamoci sulla sua esperienza e sulla sua cucina.

Little Big Italy 2021, puntate

In attesa di conoscere il numero esatto di puntate della quarta stagione, sappiamo però che quest’anno Francesco Panella si dedica all’Europa. Le stories Instagram pubblicate dallo stesso Panella sul proprio profilo svelano alcune delle tappe già realizzate o in corso di realizzazione.

Le puntate di Little Big Italy 2021 vedono Panella a Stoccolma, Madrid, Tenerife, Lisbona, Atene, giusto per citare alcune delle tappe svelate.

Little Big Italy, streaming

Little Big Italy 2021 si può seguire in streaming sulla piattaforma Discovery+, dove sono disponibili free e on demand le prime tre stagioni.