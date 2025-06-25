Lite furiosa all’Isola dei Famosi: il dettaglio raccapricciante e l’ira della naufraga

Grande colpo di scena all’Isola dei Famosi. La naufraga si è alterata per un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Il dating show continua a riscuotere grande successo su Canale 5 e, per l’ennesima edizione, mette alla prova i tanti concorrenti che ogni anno scelgono di sperimentare una nuova avventura televisiva. Sull’isola delle Honduras c’è stata adesso una lite inaspettata.

Cosa è successo a L’Isola dei Famosi

La bomba è stata lanciata da Deianira Marzano, l’esperta di gossip che tiene sempre aggiornati i fan su quello che accade dentro e fuori i programmi televisivi. Stavolta la sorte è spettata proprio al dating show condotto da Veronica Gentili. Pare infatti che ci sia stata una grossa lite sull’isola per via di un episodio imbarazzante raccontato proprio dalla Marzano. “Stanno cercando di calmare le acque ma l’inciviltà è alle stelle” – ha detto lei – “Altro che spirito di adattamento, qui manca proprio il rispetto!“.

Dopo l’episodio, sarebbe scoppiata una vera e propria rissa verbale tra i concorrenti, e sarebbe anche intervenuta la produzione per cercare di calmare gli animi. Sui profili social è nel frattempo partita la gogna mediatica su quello che sta accadendo in questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: stasera la semifinale

C’è grande attesa per la semifinale di stasera 25 giugno 2025, quando si verrà a conoscenza dell’esito del televoto. In nomination ci sono Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti. Nel frattempo, a svelare qualche anticipazione in più, sono stati Francesco Vecchi e Federica Panicucci nel corso del tradizionale appuntamento con Mattino Cinque. La semifinale si articolerà in una serie di duelli e di sfide, mentre l’opzione dell’ultima spiaggia finirà di esistere stasera. I naufraghi saranno tutti riuniti, e potranno esserci liti o risse per quanto accaduto a Omar Fantini e Dino Giarrusso quando si sono ritrovati. Ci sarà inoltre un’eliminazione a sorpresa, e si arriverà infine alla proclamazione dei finalisti. Ci saranno quattro concorrenti che si aggiudicheranno stasera un posto nella finale che andrà in onda mercoledì 2 luglio.