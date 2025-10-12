Lite dietro le quinte di X Factor? La verità sul presunto addio di Achille Lauro

Dietro il bancone di X Factor ci sarebbero stati alcuni malumori che hanno infiammato il web. Le voci raccontano di un presunto scontro tra Achille Lauro e Jake La Furia, tanto che qualcuno ha ipotizzato addirittura un clamoroso addio del cantautore romano al talent show di Sky. Un’ indiscrezione che inevitabilmente sta alimentando non poca curiosità.

Il programma, entrato nella fase calda dopo i Bootcamp, sta vivendo il suo momento più delicato: le scelte dei giudici definiscono i team che si contenderanno il palco dei Live. E se davanti alle telecamere tutto appare sereno e professionale, pare che nel backstage il clima non sia stato sempre così rilassato. “Frequenti confronti accesi, diverbi sul modo di giudicare i concorrenti e visioni artistiche diametralmente opposte” scrive il sito Tropismi.

Secondo alcuni, proprio un acceso confronto tra i due coach avrebbe fatto vacillare la posizione di Lauro, al punto da spingerlo a riflettere su un possibile abbandono anticipato del programma. Ma quanto c’è di vero in queste voci?

Tra contrasti e vecchie ruggini

Achille Lauro e Jake La Furia siedono fianco a fianco dietro il bancone dei giudici da due edizioni. Diversissimi per stile e linguaggio musicale, hanno sempre mostrato una certa dialettica vivace, sicuramente un ingrediente utile per dare brio alle puntate. Già nel 2024 i due si erano trovati ai ferri corti durante una discussione su una band concorrente, con battute al vetriolo e toni accesi, poi rientrati.

Quest’anno, a quanto pare, la scintilla si sarebbe riaccesa durante le selezioni più recenti. Le indiscrezioni parlano di confronti accesi sul modo di giudicare e valorizzare i talenti, di visioni opposte tra chi punta sull’estetica e chi invece sul contenuto tecnico. Tuttavia, come spesso accade nei talent televisivi, la linea che separa la “tensione creativa” dallo scontro personale è sottile – e facilmente amplificabile da chi osserva da fuori.

A spegnere le voci di crisi è stato lo stesso Achille Lauro, che con una mossa rapida e ironica ha zittito il gossip. Nelle sue storie Instagram, il cantante ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato a Jake La Furia, accompagnata da una frase che fa crollare ogni illazione: “Senza di te questo programma non avrebbe senso”. Un messaggio chiaro, che ribalta completamente la narrazione degli ultimi giorni. Anche sul profilo ufficiale di X Factor sono comparsi diversi scatti dei due giudici complici e sorridenti, a conferma che tra loro non c’è alcuna frattura.