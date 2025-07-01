“Lite dietro le quinte di Battiti live”, il fuorionda. Cosa è successo

Il programma dell’estate è tornato. E, con esso, le polemiche, i rumors, le voci incontrollate. Ilary Blasi è pronta a infiammare nuovamente il palco di Battiti Live, il celebre show musicale organizzato da Radio Norba e trasmesso in prima serata su Canale 5. Dopo il successo delle scorse edizioni, la conduzione dell’edizione 2025 è stata affidata ancora una volta a Ilary, affiancata dal veterano Alvin e dalla new entry Nicolò De Devitiis.

Le registrazioni si sono svolte dal 18 al 22 giugno nella splendida cornice di Molfetta, in Puglia, una location già rodata e apprezzata dal pubblico per la sua bellezza e accoglienza. E stando a quanto emerge, non tutto sarebbe andato liscio come l’olio. Ecco la clamorosa indiscrezione.

Il programma, giunto ormai alla sua 23ª edizione, si è trasformato negli anni in un punto fermo dell’intrattenimento estivo italiano, capace di mescolare sapientemente musica live, atmosfera da vacanza e momenti di spettacolo. La messa in onda è fissata per domenica 7 luglio in prima serata su Canale 5 e promette di offrire, come sempre, un mix coinvolgente di musica pop, hit radiofoniche e nuove scoperte artistiche.

Lite a Battiti Live?

Per Ilary Blasi, “Battiti Live” è molto più di un semplice show musicale. La conduttrice ha sottolineato come il programma riesca a fondere leggerezza, entusiasmo e una grande energia positiva. Anche il rapporto con i co-conduttori è stato un elemento di forza. Con Alvin, Ilary condivide un’amicizia di lunga data: «Ci conosciamo da vent’anni, quindi tra noi c’è una confidenza che rende tutto molto naturale. Ci prendiamo in giro, ridiamo e ci divertiamo tanto». Su Nicolò De Devitiis, invece, ha detto con un sorriso: «All’inizio era un po’ timido, ma poi si è sciolto e ha trovato il suo spazio. È un ragazzo brillante e molto preparato».

Tutto bene tra i conduttori, dunque. I problemi, in realtà, sarebbero arrivati tra i cantanti che si sono esibiti sul palco. A sganciare la bomba è stata, tramite Instagram, è stata Deianira Marzano, esperta di gossip che in questi anni ci ha abituato a tante indiscrezioni. Il suo soprannome, “La Terribile”, diventa presto popolare grazie a Instagram, dove commenta scandali, protagonisti di reality e gossip vari con il suo stile irriverente

Tramite le Instagram Stories di uno dei suoi profili – @deiawellness – la personalità televisiva ha infatti parlato di screzi tra gli artisti. Anzi, di una vera e propria lite. “Dietro le quinte di Battiti Live, due famosi cantanti italiani sono stati visti discutere animatamente poco prima di salire sul palco. Pare che la tensione sia nata da un presunto flirt di uno dei due con un’ex collega, ma c’è chi dice che la lite sia scoppiata solo per questioni di ego e ordine di scaletta. Fonti vicine alla produzione parlano di un clima tesissimo“. Non è dato sapere chi siano gli artisti in questione, ma siamo certi che nei prossimi giorni qualcosa verrà fuori. Restate sintonizzati…