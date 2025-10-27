La lite in diretta tra Bergomi e Del Piero: scintille in TV

Acceso botta e risposta acceso tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi sul valore dell’Inter nel commento dopo partita della domenica. Un confronto di opinioni che racconta il campionato al di là delle polemiche sul VAR

Ieri sera lo studio di Sky Calcio Club si è trasformato in un ring dialettico quando Alessandro Del Piero ha ribadito una convinzione che sostiene “da quattro anni”: “L’Inter è la squadra più forte d’Italia” ha detto la bandiera della Juventus. Ma Giuseppe Bergomi ha risposto con fermezza capovolgendo l’asse del giudizio: “Non la più forte, semmai la più brava”… ha detto Lo Zio in un dibattito che poi si è trasferito al cospetto dei tifosi sui social.

Più forte o più brava?

Una questione non solo dialettica tra Del Piero che l’Inter è la favorita per la corsa allo scudetto. Sottolineando indirettamente che la vittoria lo scorso anno del Napoli è stata valorizzata soprattutto per un demerito della squadra nerazzurra. Bergomi invece ribatte che… “l’Inter ha espresso capacità per continuità di gioco, per capacità di mercato a costo contenuto, quasi zero, per l’abilità di dare peso tattico significativo a profili cresciuti nel sistema di Cristian Chivu”.

Una discussione, innescata all’indomani di Napoli‑Inter, con la sconfitta dei nerazzurri al Maradona e proseguita dopo Lazio‑Juve, con i bianconeri battuti all’Olimpico con un passo falso che è costato la panchina a Tudor, che poi è scivolata dalla tattica all’identità, dai singoli alla costruzione di rosa, fino alla semantica: che cosa significa davvero essere “più forte” in un torneo lungo dieci mesi?

Del Piero vs Bergomi

Del Piero ha chiamato in causa il livello medio della rosa nerazzurra, citando leader e trascinatori e ricordando il percorso europeo recente. Bergomi ha spostato il fuoco sulle partite “sporche”, sugli scontri diretti che fanno classifica, sull’efficienza di un club che ha saputo rigenerarsi spesso “a zero”, tenendo in piedi competitività e conti.

Ne è nato un confronto acceso, con toni alti e repliche rapide, fino all’intervento paciere di Fabio Caressa: una scena che dice molto del momento del nostro calcio, dove la narrazione prova a spiegare ciò che la classifica ancora non cristallizza.

Battibecco tra big

I due si sono punzecchiati a lungo. “Più bravo è stato qualcuno che ha vinto al posto suo, è diverso”, ha attaccato Del Piero. “E allora perché non vince gli scontri diretti?” ha ribattuto Bergomi.

Del Piero: “Per altri motivi ma se tu prendi la rosa dell’Inter è nettamente più forte di quella della Juve, del Napoli, del Milan e della Roma. Su questo non ci piove. Se arriva il Real Madrid e vuole comprare uno o due giocatori in Italia, li va a prendere all’Inter. Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Bastoni, Akanji. Il livello medio è altissimo. Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni”

“E come mai l‘Inter non vince mai uno scontro diretto? – è la replica di Bergomi – non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l’Inter non è la più forte ma la più brava e infatti i risultati dicono che ho ragione io”.

Cosa significa la ‘lite’ tra Bergomi e Del Piero

La scintilla televisiva non è folklore. Interpreta una divisione reale tra chi misura la “forza” pesando qualità tecniche, profondità della rosa, esperienza internazionale, e chi legge la “bravura” nella capacità di stare nella partita quando si fa stretta, di portare a casa punti negli incroci che contano, di costruire anno dopo anno stabilità competitiva. Dentro ci sono Napoli‑Inter e l’onda lunga delle decisioni arbitrali, ma anche la ragione sociale di un campionato che vive di equilibri sottili.

L’Inter di oggi, al netto di inciampi e tabù, resta il baricentro del dibattito, perché catalizza una domanda semplice e antica: chi è la più forte non sempre vince, chi vince non è sempre la più forte. La tv amplifica, i social moltiplicano, le parole restano. Il campo, come sempre, avrà l’ultima. Fino ad allora, il derby tra “più forte” e “più brava” continuerà a dividere. E, in fondo, a tenere vivo il gioco.

Intanto in Serie A

…la ottava giornata di campionato ha detto, in una classifica che da tempo non si vede così corta e con continui cambi di fronte, che al primo posto ci sono Napoli e Roma con un punto di vantaggio sul Milan, tre sull’Inter e addirittura sei sulla Juventus, al momento ottava e fuori dalle posizioni che a fine stagione porterebbero in Europa.