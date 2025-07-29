L’Istituto: trama, cast e spiegazione del finale della serie di Prime Video

The Institute è l’adattamento sci-fi dell’omonima opera letteraria di Stephen King ed è disponibile su Prime Video, oltre che su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. La serie è prodotta da MGM+ ed è basata sull’opera pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer. Il primo episodio è già stato visto in anteprima e ha già catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Il prodotto Prime è composto da otto episodi, è diretto da Jack Bender e scritto da Benjamin Cavell, entrambi produttori esecutivi insieme allo stesso Stephen King.

La trama della serie tv

Il thriller horror/sci-fi racconta la storia di Luke Ellis, un dodicenne che viene rapito e che si risveglia inaspettatamente in un istituto, una struttura segreta piena di bambini che sono arrivati lì nello stesso modo in cui è accaduto a lui e che possiedono tutti delle insolite abilità. Nel frattempo, l’ex agente di polizia Tim Jamieson è appena arrivata a DuPray, una cittadina non molto lontana, con la speranza di iniziare una nuova vita. Lui è un uomo tormentato e ben presto si trova a fare i conti con la sua storia ma soprattutto con quella di Luke. Le vite di entrambi sono infatti destinate ad intrecciarsi. Tra i vari personaggi c’è anche la signora Sigsby, la direttrice dell’Istituto che è anche una sostenitrice della sua missione, ma anche Kalisha, una detenuta dell’istituto che diventa uno dei più stretti alleati di Luke.

In più non mancano Nick, un adolescente rinchiuso nella struttura che è molto legato a Kalisha e che viene spesso punito per il suo comportamento ribelle; Wendy, una nuova collega di Tim; Stackhouse, il vice di Sigsby, responsabile della sicurezza e delle operazioni di rapimento; il Dott. Hendricks, il medico dell’istituto responsabile degli esperimenti sui bambini; John Ashworth, lo sceriffo di DuPray che ha assunto Tim per il lavoro di guardia notturna; Tony che è invece un inserviente dell’istituto.

Il cast

I protagonisti sono Joe Freeman, Mary-Louise Parker e Ben Barnes, ma serie vanta la presenza di numerosi altri personaggi. Tra i tanti ci sono Simone Miller, Fionn Laird, Hanna Galway, Julian Richings, Robert Joy. In più non mancano Jason Diaz (Tony), Brendan Beiser (Norbert Hollister), Jordan Alexander (Kate), Mary Walsh (Annie), Viggo Hanvelt (Avery), Dan Beirne (Drew), Arlen So (George), Birva Pandya (Iris) e Jane Luk (Maureen). La regia è di Jack Bender, uno dei produttori esecutivi insieme a Stephen King, Benjamin Cavell, Gary Barber, Sam Sheridan ed Ed Redlich. La produzione coinvolge Spyglass Media Group, Sashajo Productions, Nomadicfilm e MGM+ Studios.