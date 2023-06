L’Isola dei Famosi 2023, i naufraghi avvisati della morte di Silvio Berlusconi

A seguito della morte di Silvio Berlusconi, ieri sera, la tanto attesa semifinale de ‘L’Isola dei Famosi 2023′ è stata spostata a data da destinarsi. Un annuncio, pubblicato in serata, su tutti i social del programma ha sciolto tutti i dubbi sulla messa in onda della penultima puntata del reality di Canale 5:

“Questa sera la puntata dell’#Isola dei Famosi non andrà in onda. Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”.

I naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 2023’, però, si saranno chiesti i motivi dello slittamento. Nelle scorse, però, Alvin, sul proprio account Instagram, ha rivelato di aver rivelato, ai concorrenti, che il prime time di ieri è stato rimandato per la scomparsa del Cavaliere. Poche settimane fa, durante un confessionale, in diretta tv, una ex Chicas, Helena Prestes, aveva manifestato una certa apprensione per lo stato di salute di Berlusconi. Rassicurata in studio, dalla conduttrice e dagli opinionisti, la modella ha, poi, fatto la propria nomination.

Ad, oggi, dopo la rivelazione dell’inviato, non ci sono video per conoscere le reazioni degli isolani. Alcune foto, però, testimoniano lo sbarco in Playa di Alvin e il fitto dialogo con gli aspiranti finalisti. Nulla più.

Morte Silvio Berlusconi: il ricordo di Ilary Blasi, Alvin, Enrico Papi e Vladimir Luxuria

Nelle ore, immediatamente successive alla morte, Ilary Blasi, Alvin, Enrico Papi, Vladimir Luxuria hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Berlusconi:

“La televisione è stata il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia cui faccio le mie condoglianze”

“Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande politico, mi hai cambiato la vita e mi hai permesso di essere oggi quello che sono. L’affetto e la stima incalcolabili come il dolore che provo in questo momento. Ti ho voluto bene. RIP”

“#Berlusconi morto un protagonista della vita politica italiana: esprimo il mio cordoglio ai familiari e a chi lo ha conosciuto R.I.P.”

“Sentite condoglianze a tutta la famiglia”