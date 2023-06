Perché la semifinale de L’Isola dei Famosi 17 non va in onda oggi 12 giugno 2023

Oggi, lunedì 12 giugno 2023, sarebbe dovuta andare in onda, in prima serata, su Canale 5, la semifinale de L’Isola dei Famosi 17. Il pubblico, attraverso il televoto, avrebbe decretato i finalisti di questa edizione oltre alla già certa Pamela Camassa. La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta, stamattina, alle 9.30, ha spinto l’editore, la rete e la produzione del programma a slittare di sette giorni il penultimo appuntamento con il reality di Canale 5.

Berlusconi è morto: come cambiano i palinsesti? Le variazioni di oggi: su Canale 5 e Rete 4 maratona Tg5 senza pubblicità

L’Isola dei Famosi 17: la semifinale del 12 giugno 2023 non va in onda

La scomparsa, ad 86 anni, di Silvio Berlusconi ha, inevitabilmente, stravolto i palinsesti delle reti Mediaset spingendo a sospendere temporaneamente l’intrattenimento per dare pieno spazio all’informazione e al ricordo dell’ex Presidente del Consiglio. La semifinale de ‘L’Isola dei Famosi’, quindi, non andrà in onda stasera.

Vladimir Luxuria, opinionista, assieme ad Enrico Papi, del programma condotto da Ilary Blasi, ha voluto rivolgere, su Twitter, un pensiero a Berlusconi e a tutta la sua famiglia:

#Berlusconi morto un protagonista della vita politica italiana: esprimo il

mio cordoglio ai familiari e a chi lo ha conosciuto R.I.P. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) June 12, 2023

L’Isola dei Famosi 17 non va in onda oggi 12 giugno 2023: al suo posto Speciale Tg5

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda ‘Speciale Tg5’ che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie.

L’Isola dei Famosi 17 non va in onda: quando torna?

A seguito del lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, la semifinale de ‘L’Isola dei Famosi 17′ salta un giro. Oggi, lunedì 12 giugno 2023 non andrà in onda. Non è stata comunicata ancora la decisione ufficiale di Mediaset e/o della produzione. E’ quasi certo, però, che, con molta probabilità, la trasmissione di Ilary Blasi tornerà in onda già lunedì 19 giugno 2023, in prima serata, su Canale 5.