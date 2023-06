L’Isola Dei Famosi 2023, Helena Prestes reagisce alla morte di Silvio Berlusconi: “Tutta l’Italia sarà triste” (video)

Per omaggiare Silvio Berlusconi, Canale 5 ha mandato in onda degli Speciali del Tg5 al posto del daytime de ‘L’Isola dei Famosi 2023’. Anche la semifinale è slittata a venerdì 16 giugno.

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 2023, i naufraghi avvisati della morte di Silvio Berlusconi

Alvin, però, come anticipato ieri, ha voluto comunicare ai naufraghi la scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio (Qui, il video):

“Ciao ragazzi, sono venuto a portarvi una notizia e non è una bella notizia. Nella giornata di oggi il Presidente Silvio Berlusconi è mancato e quindi la puntata non andrà in onda oggi, ma andrà in onda venerdì. L’Isola dei Famosi è un programma a cui era molto affezionato, lo seguiva, anche questa edizione. Che sia una buona Isola, nel suo ricordo. Purtroppo è una giornata un po’ triste, è successo questa mattina. Tenete duro. La puntata si farà venerdì nel suo ricordo. Buona Isola. Forza Ragazzi”.

I concorrenti, subito dopo aver appreso la notizia, con tanta incredulità, si sono uniti in un prolungato e sentito applauso.

Le telecamere hanno filmato i momenti immediatamente successivi all’annuncio dell’inviato captando le loro reazioni:

Lo Cicero: “Che dispiacere. Ha fatto tutto. E’ la fine di un’era”

Camassa: “Mi dispiace un sacco, levando la politica è finita un’era impressionate. I grandi se ne stanno andando tutti: lui ha fatto la televisione! A me piaceva un sacco come figura. Tutto mi sarei aspettata tranne questa notizia. Non l’ho mai conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto un giorno incontrarlo, per me era un volto familiare”

Drusian: “Tutto mi immaginavo tranne questo, sono scioccata. Che botta, porca miseria. Una tempra come la sua mai me lo sarei immaginato”

Helena, Prestes, che un mese fa si era preoccupata delle sue condizioni di salute, si è isolata dal resto del gruppo, lasciandosi andare in un leggero pianto:

Mazzoli: “Ammazza che botta”

Prestes: “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Non ci posso credere. Che brutta notizia, tutta l’Italia sarà triste”