All’Isola dei Famosi 2022 a volte ritornano: Soleil Sorge e Vera Gemma sono pronte a rimettere piede nelle spiagge dell’Honduras, ma da ospiti. Entrambe ex concorrenti del reality show di Canale 5 (Soleil nel 2019 e Vera solo un anno fa, nel 2021) sono state svelate dall’influencer Deianira Marzano sul suo account social, ripreso il rumor dal sito Isa e Chia, il nuovo portale Pipol Reality ha confermato quanto vociferato rivelando:

Sono partite dall’Italia proprio oggi Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione) e Soleil Stasi. Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato. Ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato.

In effetti l’anno televisivo di Soleil praticamente non è mai stato lontano dalla telecamera tra il Grande Fratello VIP, il ruolo di giurata a La pupa e il secchione show ed ora la ricomparsa all’Isola. Sempre Pipol Reality aggiunge qualche particolare in più: “Ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza“. Fanpage.it citando una fonte vicina a Mediaset porta un altro dettaglio e cioè che il tempo di permanenza sull’Isola dovrebbe essere di una sola settimana per entrambe.

Ricordiamo che nella diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi ben quattro concorrenti hanno deciso di dire addio al sogno della finale dopo che la produzione li ha messi davanti ad una scelta: andare via o restare fino alla fine? Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, il rapper Blind e l’attrice Licia Nunez hanno scelto la via del ritorno in Italia, mentre il resto del gruppo ha scelto di affrontare l’ultimo ostacolo senza troppi timori.

Le aggiunte di Soleil e Vera – seppur per tempo limitato – potrebbero dare un’ulteriore scossa alle dinamiche di un’edizione certamente non brillante sotto il punto di vista degli ascolti, ma sicuramente tutt’altro che noiosa sia grazie ad un’atmosfera resa più leggera dalla conduzione di Ilary Blasi e la mano degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che hanno avuto la capacità di portare un sano e ponderato cazzeggio ad un livello ben più alto di quanto ci si potesse aspettare.