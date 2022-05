L’Isola dei Famosi 16, Guendalina Tavassi taglia i capelli per incontrare il fidanzato Federico (video)

Durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, in onda, stasera, venerdì 6 maggio 2022, Guendalina Tavassi, con la complicità del fratello Edoardo, si è dovuta sottoporre ad un sacrificio d’amore molto arduo. Alla naufraga, infatti, è stato chiesto di tagliare una parte consistente dei capelli (extension comprese) per incontrare l’amatissimo ‘Cuore’, il fidanzato Federico Perna.

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, che ha una vera e propria passione per l’hair styling, avrebbe dovuto, in partenza, riprodurre, sulla propria testa, il caschetto (che, in realtà, era una parrucca) sfoggiato da Ilary Blasi durante una delle prime edizioni del ‘GF Vip’ (Qui, il video).

Prima di sbarcare in Honduras, con il tradizionale lancio dall’aereo, il ragazzo ha registrato un video messaggio carico d’affetto e di promesse importanti:

Non mi immagini nemmeno quanto mi manchi. Ogni giorno che passo senza di te è come se mi mancasse una parte di me, del mio cuore. Oggi avrei voluto regalarti cinquantasei rose rosse, come facevo a Roma, una per ogni giorno che siamo distanti. In Honduras, però, non ci stanno. Ho voluto farti una sorpresa. Ora girati, alza gli occhi. E guarda cosa ho fatto per te. Ti amo.