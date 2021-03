L’Isola dei Famosi 15, Iva Zanicchi: “Daniela Martani? Voglio vedere come potrà resistere mangiando solo cocchi”

Iva Zanicchi, protagonista di una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, in edicola questa settimana, ha commentato, per la prima volta, le personalità dei nuovi naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 15’ che, giovedì 1 aprile 2021, toccherà quota sei puntate. L’opinionista del programma di Canale 5, assieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ha rivelato i concorrenti preferiti di quest’ultima edizione, particolarmente apprezzata dal popolo dei social:

Vera Gemma ha una personalità tosta, si è vista subito. Drusilla Gucci è così carina, fine, sembra timida ma può venire fuori bene. Poi c’è Elisa Isoardi che decisa è molto conosciuta e Awed che mi piace tanto: è davvero simpatico e infatti si è fatto notare. E poi adoro Fariba e Ubaldo: se la sono cavata bene su Parasite Island, sono riusciti ad accendere il fuoco a differenza di altri. Ma come è possibile, mi dico?

L’amatissima cantante, inoltre, ha affrontato anche il ‘caso’ Daniela Martani, definita, in puntata, proprio dall’Aquila di Ligonchio, la ‘signora vegana’ de ‘L’Isola dei Famosi 15’. L’ex gieffina, al momento, sembra non patire particolarmente la fame nonostante, alla vigilia dello sbarco in Honduras, abbia annunciato di non volersi cibare con la carne degli animali:

Non è che io disprezzi i vegani, sono così lontani da me che per questo li ammiro. (…) Voglio vedere come Daniela potrà resistere mangiando solo cocchi e simili.

La Pasionaria manterrà le promesse o l’appetito, nel corso dei giorni, avrà la meglio su tutti gli altri ideali facendo valere la massima, sempre attuale, in cui ‘Si fa di necessità, virtù’?