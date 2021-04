L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 12 aprile 2021, è giunto all’ottavo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le prove che permetteranno ai naufraghi di conquistare importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Due i concorrenti al televoto: chi tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci dovrà lasciare Cayo Cochinos?

Chi sarà il nuovo leader della settimana? Chi si aggiudicherà la prossima prova ricompensa? Ed, infine, le nuove attesissime nomination.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Brando Giorgi, Drusilla Gucci Ludolf, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti.

Elisa Isoardi, Vera Gemma ed Miryea Stabile sono, attualmente su Playa Esperanza.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.