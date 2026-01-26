L’Invisibile, le anticipazioni sulla nuova miniserie Rai: trama, cast, data di uscita

Un racconto che non passerà inosservato, tra attese infinite e decisioni irrevocabili: la Rai prepara una miniserie che parlerà di un fatto di cronaca recente

Ancora una volta il cinema italiano attinge dai fatti realmente accaduti del Bel Paese, ancora una volta sul set arriva la trasposizione della criminalità organizzata: un mondo spesso raccontato in forma seriale, ancor prima del fenomeno Gomorra e che oggi ha un nuovo titolo, “L’invisibile”.

E’ come se restasse sempre aperta la necessità di comprendere certi fatti, di rileggerli, di restituirli a un pubblico che chiede profondità oltre il titolo di giornale. “L’Invisibile” racconta la cattura di Matteo Messina Denaro avvenuta il 16 gennaio del 2023 e sarà una nuova miniserie Rai, sicuramente destinata a far discutere.

Presentata attraverso le prime immagini diffuse in occasione del terzo anniversario dell’arresto del boss, la serie si distingue dalle sue simili, forse per una sfida particolare: la materia è ancora viva nella memoria collettiva. E forse è proprio questa delicatezza a rendere il progetto uno dei più attesi – e al tempo stesso più problematici – del palinsesto. Un titolo che promette di raccontare non solo una cattura, ma il lungo lavoro invisibile che l’ha resa possibile.

Una miniserie tra cronaca e storia

L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, questo è il titolo completo, è una produzione CamFilm realizzata in collaborazione con Rai Fiction, articolata in due serate speciali. Alla regia c’è Michele Soavi, autore abituato a muoversi tra la tensione psicologica e le inquadrature controllate, qui chiamato a raccontare una delle operazioni investigative più complesse della storia recente italiana.

L’idea del progetto porta la firma di Pietro Valsecchi, che ha più volte sottolineato come la cattura dell’ultimo grande latitante di Cosa Nostra rappresenti un punto di svolta simbolico, oltre che giudiziario. La serie non si concentra sul mito criminale, ma sull’intreccio di professionalità, pazienza e determinazione che ha condotto all’epilogo della cattura.

La narrazione si focalizza sugli istanti che precedono l’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto presso una clinica privata di Palermo dove il boss si recava sotto falsa identità per sottoporsi a cure mediche. Viene portata in scena una progressione fatta di intuizioni, verifiche, silenzi e attese.

La miniserie sceglie di seguire il punto di vista delle istituzioni, per presentate al pubblico la fotografia di un’indagine durata decenni. Il cuore del racconto non è tanto l’arresto in sé, quanto la tensione che lo precede: la consapevolezza che ogni errore potrebbe far svanire l’obiettivo a un passo dal traguardo.

A guidare la storia c’è Lino Guanciale, nei panni del Colonnello responsabile dell’operazione. Un personaggio costruito sulla misura e sulla responsabilità, lontano dall’ idea classica dell’eroe. Accanto a lui, Levante– al secolo Claudia Lagona – conosciuta più come cantante che come attrice, ma qui alla sua quarta esperienza sul set, che interpreta la moglie del Colonnello.

Nel team investigativo trova spazio Leo Gassmann, mentre il compito più delicato spetta a Ninni Bruschetta, chiamato a incarnare Messina Denaro senza cedere a caricature o mitizzazioni. Inizialmente prevista per il 13 e 14 gennaio 2025 su Rai 1, la messa in onda è stata improvvisamente rinviata per non meglio specificate “ragioni di opportunità”. Una scelta che ha sollevato interrogativi, soprattutto per la vicinanza simbolica con l’anniversario dell’arresto.

La Rai non ha ancora comunicato una nuova data, lasciando la miniserie in una sorta di limbo. Una decisione che, paradossalmente, ha aumentato l’attenzione intorno al progetto, trasformando l’attesa in parte integrante del suo racconto pubblico.