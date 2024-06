Lino e Alessia: chi è la settima (ed ultima) coppia di Temptation Island 2024

Nelle scorse ore, sui profili ufficiali di ‘Temptation Island 2024‘, è stata annunciata la settima ed ultima coppia che, a partire da giovedì 27 giugno, intraprenderà il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Si tratta di Lino e Alessia.

Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni rilasciate nella clip di presentazione con l’inconfondibile motivetto ‘Love the way you lie’, cantato da Rihanna ed Eminem:

Alessia: “Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da 4 anni. Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”.

Lino: “Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po’ di libertà”

Alessia: “Non so se non capisce, se è scemo, non lo so. La fiducia si guadagna o la dai a chiunque?”

Lino: “Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita”.

Chi è Alessia di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi non si hanno molte informazioni su Alessia. Non si conosce il suo lavoro o se abbia un profilo Instagram o un account Facebook. Nemmeno il cognome siamo riusciti a scovare. Di sicuro, però, sappiamo che ha 30 anni ed è napoletana.

Chi è Lino di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola tra qualche ora, ha dedicato la copertina al docureality con i protagonisti di questa avventura. Ha intervistato anche il conduttore, fortemente convinto di un successo senza precedenti: “Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”