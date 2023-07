Chi sarà il conduttore della nuova edizione di Lingo, in onda nel 2024 su La7? La domanda al momento non ha una risposta ufficiale, ma il concetto che viene espresso con convinzione dalle parti della rete diretta da Andrea Salerno suona più o meno così: “Cerchiamo un nome forte“. Da qualche giorno si rafforzano le voci secondo cui l’obiettivo numero uno sarebbe Flavio Insinna.

Flavio Insinna, da L’eredità a Lingo?

L’idea, stando a quanto risulta a TvBlog, è provare a collocare nel preserale di La7 il volto che per anni è stato il fortunato protagonista proprio di quella fascia di palinsesto su Rai1 con L’eredità.

Come noto, anche se il diretto interessato non si è mai espresso pubblicamente a riguardo, Insinna è uno dei delusi eccellenti dei palinsesti tv della prossima stagione. L’attore e conduttore, infatti, non è stato confermato al timone del quiz in passato presentato da Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Al suo posto, da gennaio 2024, ci sarà Pino Insegno. Ad oggi i soli impegni che lo legano alla televisione pubblica sono gli speciali di Techetechetè in prima serata (slittati ad agosto) e il film tv dal titolo La stoccata vincente in cui recita con Alessio Vassallo.

Venendo a Lingo, dopo una prima edizione (divisa in due cicli di puntate inedite) con Caterina Balivo (nel frattempo tornata su Rai1 dove condurrà La volta buona ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì), il quiz, anche grazie ad una lenta ma oggettiva crescita di ascolti, è stato confermato in palinsesto, anche se partirà solo con il nuovo anno.

‘L’operazione Flavio Insinna’ consentirebbe a La7 di sfidare L’eredità con uno dei suoi volti storici e chissà se questo non secondario elemento possa tradursi nello spostamento di un pezzetto di pubblico da una rete all’altra.

Lingo, gli altri nomi oltre Insinna

Nei giorni scorsi si era parlato per Lingo di un interesse nei confronti di Teo Mammuccari (che però, come Roberta Capua, nega contatti) e di Alessandro Greco. L’editore Urbano Cairo, inoltre, ha smentito trattative con Barbara d’Urso (nel caso avrebbe presidiato la fascia del preserale, ma non con Lingo).

Infine, al momento per la conduzione di Lingo non si segnalano ipotesi realistiche che coinvolgano volti già sotto contratto con La7.