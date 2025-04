Linea Verde Estate, scelti i nuovi conduttori: chi subentra a Peppone e Angela Rafanelli

Linea Verde Estate è un programma storico della Rai, che si occupa essenzialmente di esplorare il territorio italiano, ponendo il focus su ciò che in esso c’è di prezioso, a vari livelli. Si parla, infatti, di agricoltura, biodiversità, prodotti tipici, tradizioni dei luoghi presentati.

È un viaggio attraverso le regioni del nostro Paese, che consente ai telespettatori di conoscere meglio le eccellenze di un determinato posto a livello gastronomico, nonché le bellezze del territorio, passando per storie e leggende sconosciute.

Storie e leggende spesso raccontate attraverso le parole di esperti, che forniscono una panoramica esaustiva in merito a un determinato tema. Durante le varie tappe toccate dai conduttori, si esplorano anche i processi che vi sono dietro la realizzazione di certi prodotti, spiegati nelle varie fasi di produzione.

Usi e costumi di diversi luoghi emergono nel corso delle puntate, e in diversi episodi si toccano tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente.

Il suddetto programma offre una prospettiva diversa da cui guardare al nostro territorio, facendone emergere le caratteristiche di spicco, i punti di forza, e ricordandoci perché il BelPaese resta sempre tra i luoghi più belli da scoprire, a livello globale.

Linea Verde Estate, ecco chi sono i nuovi conduttori dello storico programma di Rai Uno

Come riporta Davide Maggio, ci sarà un cambio di conduzione per ciò che concerne Linea Verde Estate.

Da quanto si apprende, infatti, al timone della nuova edizione dello storico programma, da questa estate, ci saranno Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi. Quest’ultima ha condotto, nel 2022, Linea Verde Sentieri, spin off della suddetta trasmissione.

Quella che andrà in onda a breve, sarà la 44esima edizione di Linea Verde Estate, e come sempre si andranno a esplorare vari territori del nostro Paese, ascoltando anche le storie di coloro che lo vivono.

Le precedenti edizioni sono state condotte da Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. Il primo condurrà anche la nuova edizione di Camper in viaggio, sempre in estate, con al fianco Alessia Mancini, moglie di Montrucchio. Angela Rafanelli, invece, è impegnata nel ruolo di assessore alla Cultura di Livorno.

Per Flavio Montrucchio, ex vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, sarà un ulteriore impegno in Rai, dopo aver preso il timone di Cook40‘, al posto di Alessandro Greco. Cook40’ è un programma dedicato alla cucina, che ospita in ogni puntata un personaggio noto, a cui mostrare i segreti della preparazione di piatti tipici regionali.