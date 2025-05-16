Like a Star, come funziona il nuovo programma di Amadeus e quanti soldi si vincono

È partito Like a star, il nuovo programma di Amadeus sul Nove. Si tratta di un talent show in onda in streaming su Discovery+ da mercoledì 14 maggio alle ore 21:30. I concorrenti del programma – persone comuni – sono chiamati a imitare i loro idoli musicali. Il vincitore si porterà a casa un ricco premio in denaro. Amadeus in questo compito è affiancato da una giuria.

I giurati dovranno giudicare i concorrenti che si metteranno alla prova in Like a star per vedere chi tra loro riuscirà davvero a brillare “come una stella”. La giuria dovrà selezionare il concorrente protagonista della performance migliore permettendogli così di arrivare alla finalissima del programma. Ecco come funziona il meccanismo del talent e a quanto ammonta il montepremi.

Like a star, come funziona il nuovo talent di Amadeus e quanto si vince

Like a star, il talent show condotto da Amadeus sul Nove, durerà otto puntate, di cui sette eliminatorie prima della finalissima che decreterà il vincitore del programma. A giudicare i 18 concorrenti in gara provvederà una giuria composta da tre artisti molto differenti tra loro: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. I partecipanti porteranno sul palco il loro artista preferito.

I concorrenti non dovranno limitarsi semplicemente a cantare un brano di successo del cantante prediletto. Un team di esperti li aiuterà a trasformarsi in lui (o in lei) e a imitarne anche voce, look e movenze. Ogni puntata preliminare assisterà alla sfida tra sei team “tematici” che impersoneranno lo stesso artista. Ogni team sarà composto da tre concorrenti che si esibiranno fornendo la loro personale versione del cantante scelto.

Attraverso successive manche eliminatorie, soltanto uno tra questi diciotto concorrenti al termine della serata riuscirà a guadagnarsi l’accesso diretto alla puntata finale conquistando i voti della giuria e del pubblico in studio. Di puntata in puntata saranno selezionati i partecipanti che andranno a sfidarsi nella finalissima dove in palio ci sarà un montepremi da 50.000 euro.

La gara si svolgerà in questa maniera: prima si esibiranno i sei team da tre persone che interpretano lo stesso artista. Nel giudizio la giuria valuterà l’intonazione ma anche il look e le movenze. Come anticipato, ad aiutare i concorrenti nella loro opera di “trasformazione” ci sarà una squadra di esperti. I concorrenti con la loro esibizione dovranno convincere giuria e pubblico in studio a votarli.

Chi ha vinto la prima puntata di Like a star

Nessuno dei concorrenti di Like a star fa il cantante di professione. Come ha ricordato Amadeus, «il loro talento non è solo quello di saper cantare ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, come una stella».

I giurati hanno incoronato vincitore della prima puntata del programma Adolfo Durante, talentuoso concorrente del team Mina che con la sua interpretazione ha stregato tutti, sia in studio che a casa. Il debutto di Like a Star non è stato particolarmente fortunato però sul piano degli ascolti.

Il nuovo talent show di Amadeus sul Nove è partito da un poco soddisfacente 2,4% di share (con 473 mila spettatori collegati per seguire le sfide tra i team tematici) in prima serata. Ascolti in lieve aumento in seconda serata, a partire dalle 21:31 fino alle 0:28, con uno share che non ha superato il 3,3-3,7% (379 mila e 276 mila spettatori).