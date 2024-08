Licia Colò: “Kilimangiaro è il programma che mi ha fatto più soffrire, non lo rimpiango”. Lo ha condotto per 16 anni

Da sabato 31 agosto Licia Colò tornerà in prima serata su La 7 con le nuove puntate della sesta stagione di Eden – Un pianeta da salvare, il programma dedicato alle bellezze del nostro pianeta. Colò è dal 2019 sulla rete di Urbano Cairo, ma in un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso a sorpresa di non avere un bel ricordo di una trasmissione che ha condotto per ben 16 anni:

“Mi faccia dire quello che non mi è rimasto nel cuore. Alle falde del Kilimangiaro. Mi ha dato tanto, ma non è il programma che mi ha dato di più. Quello semmai è L’Arca di Noè su Canale 5, la chiave di volta della mia carriera. Kilimangiaro è il programma che mi ha fatto più soffrire, non lo rimpiango”.

Licia Colò è stata la prima conduttrice dello storico contenitore domenicale di Rai 3, rimanendone al timone dal 1998 al 2014. La documentarista è stata anche protagonista dei suoi spin-off Kilimangiaro – Gli incontri ravvicinati di Licia Colò nel 2011 e Kilimangiaro – Sere d’estate nel 2013. Dall’ottobre dell’anno successivo, con il titolo già abbreviato in Kilimangiaro, passa nelle mani di Camila Raznovich. L’ex volto di Mtv è tuttora alla guida della trasmissione.

Nell’intervista al quotidiano di via Solferino la conduttrice non spiega i motivi per i quali ha provato molta sofferenza ai tempi della lunga esperienza su Rai 3, ma già nel 2021 in un’intervista a Il Messaggero aveva lanciato delle frecciatine a viale Mazzini:

“Sono trasparente (…) infatti mi hanno cacciata dalla Rai. Del resto, se trovi persone che non apprezzano la tua trasparenza, poi ne paghi il prezzo. Con il senno di poi, posso dire di non essere stata molto furba”.

In quell’occasione in tanti videro un riferimento proprio al 2014, quando l’allora direttore di Rai 3 Andrea Vianello le sottrasse proprio Kilimangiaro, rimanendo sempre più ai margini della Rai. Licia Colò tuttavia aggiunse che all’epoca di tali divergenze aveva 50 anni, un’età a suo parere in cui uno può anche rischiare di dire quello che pensa (“Non l’ho fatto da persona ignorante, ho detto come la pensavo e sapevo che avrei potuto pagarne il prezzo”).

Nel 2018 comunque ci fu un brevissimo ritorno su Rai 2 con Niagara – Quando la natura fa spettacolo, che durò però solo sei puntate. Nello stesso anno una parentesi anche su Tv2000, il canale della Conferenza Episcopale Italiana, con Madre Terra. Dall’anno successivo è invece uno dei volti di punta di La7.