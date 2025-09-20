L’estate nei tuoi occhi finale alternativo: l’annuncio a sorpresa di Prime Video

L’estate nei tuoi occhi è arrivato alla sua puntata conclusiva, dopo tre stagioni che hanno letteralmente catturato l’attenzione del pubblico. Belly, Conrad e Jeremiah hanno fatto compagnia a milioni di persone, divise in tutti questi anni tra due storie d’amore molto diverse tra loro ma comunque molto intense. Alla fine la protagonista ha scelto Conrad, il suo amore di bambina. L’episodio si è concluso con loro due che tornano alla casa del mare a Cousins Beach, lì dove sono cresciuti e hanno visto germogliare il loro amore. Un finale aperto, quello pensato dall’ideatrice Jenny Han, al contrario di quello che è invece è stato scritto sui romanzi da cui ha preso ispirazione la storia. Un finale che ha lasciato presagire un sequel, ed è stato proprio questo l’annuncio che è stato fatto da Prime Video durante la prémier organizzata a Parigi e a cui ha partecipato il cast.

Il finale de L’Estate dei tuoi occhi deve ancora arrivare

I fan lo stavano attendendo da anni, ma ora dovranno aspettare ancora. L’episodio conclusivo della terza stagione di The Summer I Turned Pretty (L’Estate nei tuoi occhi) è stato caricato su Prime Video lo scorso 17 settembre, ma alla fine si è scoperto che il vero finale della storia sarà un altro. È stato infatti annuncio che presto arriverà un film. I dettagli sono ancora top secret, ma si sa solamente che il nuovo capitolo della saga sarà scritto e diretto da Jenny Han in persona, anche autrice dei romanzi su cui la serie è basata. “C’è un altro grande traguardo nel viaggio di Belly” – ha detto lei durante la cerimonia di presentazione a Parigi – “e ho pensato che solo un film potesse dargli il giusto riconoscimento. Sono davvero grata a Prime Video per aver continuato a supportare la mia visione di questa storia e per aver reso possibile condividere questo capitolo finale con i fan“.

Il debutto de L’Estate dei tuoi occhi 3 è infatti stato visto da 25 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi sette giorni. A parlarne sono stati Courtenay Valenti, responsabile film, streaming e cinema di Amazon MGM Studios, e Vernon Sanders, responsabile globale della televisione di Prime Video e Amazon MGM Studios. “Ha toccato il cuore del pubblico, regalando momenti di gioia, nostalgia e connessione che l’hanno resa un successo globale” – hanno detto – “Siamo orgogliosi dello straordinario successo della serie e non potremmo essere più entusiasti di collaborare nuovamente con Jenny Han per offrire ai fan un capitolo successivo indimenticabile“.

Oltre ai protagonisti Lola Tung, Chris Briney e Gavin Casalegno, torneranno nel cast Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman e Rain Spencer.